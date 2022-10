Trainernachwuchs für Baden Badischer Fußballverband +++ Zweimal dezentral zum DFB-Junior-Coach

Mitbringen sollten sie eine hohe Fußballaffinität, Freude am Umgang mit Kindern und Jugendlichen und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Jeweils in zwei Teillehrgängen vermittelt der bfv den Jugendlichen die ersten Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem Weg in die Trainer*innen-Tätigkeit. Neben Fußballfachwissen stehen auch organisatorische und pädagogische Themen sowie Persönlichkeitsentwicklung auf dem Lehrplan. Die Schüler*innen werden so praxisorientiert auf ihre Aufgaben im Jugendtraining und bei Schul-AGs vorbereitet.

Die dezentralen Lehrgänge: