Trainernachfolge beim Oberligisten TSG Neustrelitz ist jetzt amtlich

– Foto: TSG Neustrelitz

Nachdem Thomas Franke dem Präsidium und dem Oberligateam der TSG Neustrelitz in der letzten Woche mitgeteilt hat, dass er nach dem Ende der Saison dem Verein als Trainer nicht mehr zur Verfügung steht, sahen die Verantwortlichen der Residenzstädter sofortigen Handlungsbedarf bzgl. der künftigen personellen Besetzung der Cheftrainerposition.

Bereits im Rahmen des Sponsorenabends hat Präsidiumsmitglied Hauke Runge darauf verwiesen, dass gemeinsam mit dem sportlichen Leiter der TSG Neustrelitz, Oliver Bornemann, bis dato unverbindlich geführte Perspektivgespräche ab sofort intensiviert werden.

Im Ergebnis der Verständigung mit dem bereits als Franke-Nachfolger gehandelten Co-Trainer Velimir Jovanovic kam es am heutigen Abend zu einer gemeinsamen Übereinkunft. Jovanovic wird ab der Saison 2026/2027 neuer Cheftrainer des Oberligateams der TSG Neustrelitz. Der Vertrag gilt auch für die darauffolgende Saison.

„Der Erfolg der aktuell wahrnehmbaren Spielphilosophie der Oberligamannschaft der TSG im Ligabetrieb basiert auf der klar strukturierten Arbeit des Trainerteams. Velimir hat einen nicht unerheblichen Anteil an der momentan erlebbaren Qualität der ersten Mannschaft. Es liegt also nahe, im methodischen Umgang mit der Mannschaft so wenig wie notwendig zu verändern. Wir freuen uns, dass Veli die Herausforderung annimmt“, kommentiert Hauke Runge den Vertragsabschluss.