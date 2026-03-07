Trainerlösung intern gefunden: Trio übernimmt Spelles U23 von P. M. · Heute, 19:02 Uhr · 0 Leser

Das Foto zeigt (v.l.): Marius Kattenbeck, Markus Schulten und Michael Stapper. – Foto: SC Spelle-Venhaus

Die Trainerfrage bei der U23 des SC Spelle-Venhaus ist schnell geklärt: Bis zum Saisonende übernimmt ein Trio die Verantwortung beim Bezirksligisten. Michael Stapper, Markus Schulten und Oberliga-Co-Trainer Marius Kattenbeck teilen sich künftig die Aufgaben.

Kattenbeck hilft zusätzlich aus Nur wenige Tage nach der Trennung von U23-Coach Bodo Gadomski hat der SC Spelle-Venhaus eine interne Lösung präsentiert. Bis zum Saisonende führen Michael Stapper, Markus Schulten und Marius Kattenbeck gemeinsam die U23-Mannschaft. Das Trio bezeichnet die neue Konstellation als „sehr gute Lösung“ für das Team, das am Sonntag um 15 Uhr beim VfL Emslage in die Rückrunde startet.

Kattenbeck gehört seit drei Jahren zum Trainerteam der ersten Mannschaft und hat auch für die kommende Saison zugesagt. Aus Verbundenheit zum Verein erklärte sich der 32-Jährige kurzfristig bereit, zusätzlich bei der U23 zu helfen. Er übernimmt vor allem die Trainingsgestaltung und wird dienstags sowie mittwochs bei den Einheiten dabei sein. Beim Abschlusstraining und am Spieltag bleibt er jedoch bei seinen Aufgaben rund um die erste Mannschaft. Stapper und Schulten an der Seitenlinie