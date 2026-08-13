Trainerlegende Sascha Heigl plant auch beim SV Veert über Jahre hinaus

Auch abseits des Rasens gibt’s mitunter große Überraschungen. Eine solche nahm in der Kreisliga A Kleve/Geldern auf einer Weihnachtsfeier ihren Lauf. Sascha Heigl, zwölf Jahre lang Trainer bei Grün-Weiß Vernum, stimmte sich ausgerechnet beim Lokalrivalen SV Veert auf das Fest ein, weil sein Sohn dort spielt. „Während der Feier hat man mich erstmals angesprochen, ob ich mir vorstellen könne, nach Veert zu wechseln. Anschließend ist der Kontakt immer intensiver geworden. Dann habe ich schließlich zu einem Zeitpunkt zugesagt, als der Klassenerhalt noch gar nicht feststand“, sagt Heigl.
Er konnte diese Entscheidung guten Gewissens treffen, da er „seinen“ Grün-Weißen den Abschied zum Saisonende frühzeitig mitgeteilt hatte. In Vernum ließ der Nachfolger ebenfalls nicht lange auf sich warten. Timo Pastoors, der die Schwarz-Gelben vom Hülspaßweg zum Klassenerhalt geführt hat, wechselt ins Nachbardorf. Der Trainertausch gehört zu den ungewöhnlichsten Geschichten, die die Kreisliga A Kleve/Geldern je geschrieben hat.
Aus Vernum hat Heigl seinen langjährigen Torwart-Trainer Steven Heyer mitgebracht. Leon Heyn als Co-Trainer und Julian Clanzett als Betreuer komplettieren das Quartett an der Seitenlinie. „Mit der Tatsache, dass Spieler den Verein verlassen, muss man leben, das kommentiere ich auch nicht weiter“, so Heigl. Torhüter Joshua Claringbold (SC St. Tönis), Oliver Kurzacz (DJK Twisteden II) und Skerdilaid Haxhimusa (TSV Nieukerk) haben den SV Veert verlassen.
Als neue Nummer eins ist der 20-jährige Felix Gastens vorgesehen, der in der vergangenen Saison 20 Einsätze für den Ligarivalen Viktoria Winnekendonk absolvierte. Aus der eigenen Jugend, die mit dem SV Straelen eine Spielgemeinschaft bildet, rücken Jacob Schmitz, Sebastian Schirp, Nico de Ryck, Mika Koppers und Phillip Frais auf.
Sascha Heigl weiß ganz genau, dass er sich auf eine große Herausforderung einlässt. „Für uns geht es zunächst einmal darum, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Das ist für mich eine andere Ausgangslage als in den vergangenen Jahren in Vernum. Andererseits macht das die Aufgabe auch sehr reizvoll“, so Heigl.
Wer zwölf Jahre lang bei einem einzigen Verein verbracht hat, der denkt automatisch perspektivisch. Mit dieser Strategie möchte der 48-Jährige auch am Hülspaßweg Erfolge feiern. „Kurzfristig möchte ich Stabilität in die Mannschaft bekommen, damit die Spieler wieder mehr Selbstvertrauen haben. Aber insgesamt ist unser Konzept auf die Zukunft ausgerichtet. Der SV Veert soll auf lange Sicht guten Fußball spielen“, sagt Sascha Heigl und weiß aus eigener Erfahrung ganz genau, wovon er spricht.