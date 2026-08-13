Trainerlegende Sascha Heigl plant auch beim SV Veert über Jahre hinaus

Sascha Heigl plant langfristig beim SV Veert. – Foto: SV Veert

Auch abseits des Rasens gibt’s mitunter große Überraschungen. Eine solche nahm in der Kreisliga A Kleve/Geldern auf einer Weihnachtsfeier ihren Lauf. Sascha Heigl, zwölf Jahre lang Trainer bei Grün-Weiß Vernum, stimmte sich ausgerechnet beim Lokalrivalen SV Veert auf das Fest ein, weil sein Sohn dort spielt. „Während der Feier hat man mich erstmals angesprochen, ob ich mir vorstellen könne, nach Veert zu wechseln. Anschließend ist der Kontakt immer intensiver geworden. Dann habe ich schließlich zu einem Zeitpunkt zugesagt, als der Klassenerhalt noch gar nicht feststand“, sagt Heigl.