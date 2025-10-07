Trainerlegende Peter Neururer zu Gast in Neugnadenfeld!

Mit Stationen u. a. beim VfL Bochum, 1. FC Köln, Schalke 04 oder Hannover 96 zählt Neururer zu den prägendsten Gesichtern des deutschen Fußballs. Ob Aufstiege in die Bundesliga, packende Relegationen oder Kabinen-Mythen – Peter nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht frei heraus, wie man ihn kennt und liebt!

Sei dabei, wenn der „Feuerwehrmann der Bundesliga“ aus dem Nähkästchen plaudert und deine Fragen beantwortet – ehrlich, direkt, unterhaltsam.

Sichere dir jetzt dein Ticket – die Plätze sind begrenzt! Tickets gibt es in den Grenzland Märkten in Itterbeck und Emlichheim, im Dorfladen Ringe und ONLINE unter www.nw-Tickets.com! Ein Ticket kostet lediglich 10,00€.