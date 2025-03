Trainerkuscheln und Geheimniskrämerei

Während der SV SCHOTT Jena die Spitzenposition ausbauen will, hat Eichsfeld die Chance auf Revanche und könnte mit einem Sieg auf einen Punkt an den Gegner heranrücken. Dass sich beide Trainer ähnlicher sind, als gedacht, machen sie im FuPa-Vorgespräch deutlich...

Dabei haben Christian Kummer und Dennis Erkner viel Wertschätzung für den jeweils anderen Trainer übrig. Und bei einem genaueren Blick auf die beiden jungen Übungsleiter, wird auch deutlich warum. Denn irgendwie gibt es ziemlich viele Parallelen zwischen dem SV SCHOTT Jena und dem FC Eichsfeld. Dies fängt beim Spielermaterial an. Beide Teams können auf ehemalige Profis (Miatke, Bock bei SCHOTT – Pichinot, Göbel, Wohlfeld bei Eichsfeld) zurückgreifen. Neben diesen erfahrenen Akteuren sind es dann in beiden Kadern vor allem junge, gutausgebildete Spieler, die sich für den bisherigen Saisonerfolg in beiden Lagern verantwortlich zeigen. Beide Teams gehören zum Spitzenquartett der Liga, haben schon lange Siegesserien hingelegt und Chancen auf die Meisterschaft. Beim Duell am Samstag-Mittag steht Topspiel drauf und es dürfte auch Topspiel drin sein.

Dabei war der SV SCHOTT Jena für Eichsfeld der erste Liga-Stolperstein in der Hinrunde. Damals startete der FC Eichsfeld – wie auch in der Rückrunde - mit vier Siegen in die Halbserie. Gegen SCHOTT setzt es dann die erste Niederlage (1:3). „Für mich war das erste Stolpern der Hinrunde nicht gegen SCHOTT Jena, sondern die Woche davor gegen Stadtoda im Thüringenpokal. Wir waren in beiden Spielen überlegen, haben aber trotzdem verloren. Gegen SCHOTT Jena haben wir damals beim Stand von 1:0 einen unberechtigten Platzverweis bekommen. SCHOTT hat in Überzahl das Spiel gedreht. In meinen Augen waren wir trotz Niederlage die bessere Mannschaft. Seit dem Sieg gegen uns haben sie sich toll entwickelt und man sieht eine Handschrift und gute Trainerarbeit. Mal schauen, ob wir dagegen anstinken können“, hat Erkner auch gleich ein Lob für SCHOTT-Trainer Christian Kummer übrig.

Nicht weniger Lob hat auch Kummer für die Eichsfelder um deren Trainer Erkner parat. „Ich habe für Eichsfeld nur Positives übrig. Angefangen beim Verein und dem eingeschlagenen Weg, der sehr gut zusammengestellten Mannschaft und mit Dennis einem absoluten Fachmann als Trainer. Schwächen hat die Mannschaft nur wenige, aber diese werden wir bei der Mannschaft adressieren und nicht bei FuPa vorab“, lässt sich der 37-jährige SCHOTT-Trainer allerdings nicht in die Karten blicken was die Schwächen des Gegners angeht. Und auch hier gibt es wieder die Parallele zum 42-jährigen Trainerkollegen. Denn auch Erkner zeigt sich stabil in Geheimniskrämerei: „Die Schwächen, die man sieht, verrät man nicht. SCHOTT bereitet sich immer gut auf den Gegner vor. Die Verantwortung liegt bei ihnen auf vielen Schultern. Sie haben nicht den einen herausragenden Spieler. Das ist bei uns ähnlich. Sicher haben sie Schwächen, die wir versuchen zu nutzen. Vielmehr wollen wir aber unsere eigenen Stärken ausspielen.“