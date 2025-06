Trainerknall bei 1860 Rosenheim: Schellenberg ersetzt Lucksch

Rosenheim – Das kommt überraschend: Mitten in der Vorbereitung zur neuen Landesliga-Saison hat der TSV 1860 Rosenheim Cheftrainer Helmut Lucksch freigestellt. „In intensiven Gesprächen hat die sportliche Leitung die vergangene Saison mit all ihren Höhen und Tiefen analysiert und festgestellt, dass wir sportlich nicht vorangekommen sind. Dafür gab es, wie so oft, mehrere ausschlaggebende Gründe“, begründen die Sechzger ihre Entscheidung auf Instagram.

Wolfgang Schellenberg übernimmt erneut beim TSV 1860 Rosenheim