Trainerkarussell dreht sich – Murnau II und SG Farchant/Oberau mit neuen Coaches

Neubeginn: Jan Tischer verlässt Murnau und übernimmt die SG Farchant/Oberau. – Foto: ANDREAS MAYR

Trainerkarussell in Murnau und Farchant. Jan Tischer verlässt den TSV und heuert bei der SG an. Sein Nachfolger Stephan Bierling sucht noch nach einem Co.

Neu ist immer besser: Diese Regel hat Barney Stinson, eine fiktive Rolle in der TV-Serie „How I Met Your Mother“. Beherzigen heuer auch die Reserve des TSV Murnau II und die SG Farchant/Oberau. Beide Fußball-Teams haben ihre bisherigen Ligen nach oben raus verlassen, starten in der kommenden Saison in neuen Spielklassen, mit neuen Spielern und auch mit neuen Trainern. Den Klassenerhalt in der Kreisliga peilt Murnaus Zweite unter der Leitung von Stephan Bierling an. Ihm zur Seite sollte eigentlich Jan Tischer stehen, der die Drachen-Reserve nach der überraschenden Demission von Michael Schmid mitten im Aufstiegskampf abermals übernommen hatte. Doch Tischer sagte nach dem Last-Minute-Meistertitel Servus. „Schade, ich hatte gehofft, er bleibt“, bedauert Bierling. Er betitelt den Murnauer als guten und zuverlässigen Typen, der ein ebenbürtiger Trainer für ihn gewesen wäre. Seine Expertise hätte er gerne genutzt, denn auch wenn Tischer offiziell ins zweite Glied rutschen sollte, sagt Bierling: „Einen Hütchenaufsteller brauche ich nicht.“ Gilt auch für die Suche nach einem Ersatz. Gespräche mit passenden Kandidaten laufen, noch ist aber nichts spruchreif, sagt Bierling.

Tischer-Abschied hat viele Gründe: Kadersituation besonders nervig Tischer Abschied fußt auf einer Vielzahl an Gründen, die sich summierten. Der Abgang Schmids habe „einen Beigeschmack“ hinterlassen und für Unruhe unter den Spielern, im Verein und Umfeld geführt. Daneben nennt er die Kadersituation als einen Punkt. In Erster wie Zweiter Mannschaft herrschte nach der abgelaufenen Saison mächtig Fluktuation. Er hätte wieder ein neues Team mit aufbauen müssen. Es kommen in Murnau immer viele junge Spieler nach, aber auch die benötigen erstmal Zeit. Darüber hinaus fehlte Tischer das Gefühl, mit derselben Leidenschaft wie in den vergangenen drei Jahren beim TSV auf den Platz zu gehen. „Wenn ich das Feuer in mir nicht spüre, wie kann ich dann in anderen das Feuer entfachen?“