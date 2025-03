Trainerjob bei Unterhaching „würde mich reizen“ – Haching-Rekordspieler bald SpVgg-Coach?

Danny Schwarz ist der Bundesliga-Rekordspieler der SpVgg Unterhaching und trainierte bereits in der 3. Liga. Künftig könnte er sich auch einen Job in der Vorstadt vorstellen.

Oliver Straube, Fonsi Garcia, Jörg Bergen und Tobias Iseli begannen ihre Karriere im Schwabenland. Und Marco Haber wurde 1997 im VfB-Trikot DFB-Pokalsieger – zusammen mit dem Spieler, den Köstner und Manager Norbert Hartmann nach dem Bundesliga-Aufstieg 1999 vom Karlsruher SC nach Unterhaching holten. Hier schaffte Danny Schwarz (wird im Mai 50) etwas, was keinem anderen Akteur gelang: Der gebürtige Göppinger ist der einzige Hachinger, der in allen 68 Bundesligaspielen auf dem Platz stand – und das sogar immer in der Startelf. Damit ist er vor Ex-Kapitän Matthias Zimmermann (66 Einsätze im Oberhaus) Rekordspieler der Rot-Blauen. Wie’s aktuell aussieht, wohl ein Titel für die Ewigkeit.

In Haching spielten vor einem Vierteljahrhundert eine ganze Reihe von Akteuren mit schwäbischen Wurzeln oder Schwaben-Vergangenheit. Sogar der Trainer kam aus dem „Ländle“: Lorenz Köstner (heute 73) wohnte (und wohnt immer noch) in Winnenden und wurde mit dem VfB Stuttgart 1992 Deutscher Meister. Genauso wie seine Spieler Alex Strehmel und Wiggerl Kögl.

„Klar macht mich das ein bisschen stolz“, gibt er zu. „Dazu braucht man aber eine gewisse Robustheit, das Glück, von Verletzungen verschont zu bleiben und keine Sperre zu bekommen – und natürlich das Vertrauen des Trainers.“ Das hatte Schwarz vom ersten Tag an: „Danny hat immer seine Leistung abgerufen und sich nie in den Vordergrund gestellt“, so Köstner. „Ein Spieler, auf den man sich verlassen konnte, immer zuverlässig und ein wichtiger Ansprechpartner für die Mannschaft. Und für mich“.

Horrodebüt bei der SpVgg Unterhaching wird schnell wettgemacht

Dem defensiven Mittelfeldspieler gelang der Sprung vom „großen Verein“ KSC zum „kleinen, aber feinen“ Vorstadtclub auf Anhieb. Auch wenn er mit Schrecken an den ersten Bundesliga-Auftritt der Hachinger am 14. August 1999 beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt zurückdenkt: „Da waren wir völlig chancenlos, sind kaum über die Mittellinie gekommen. Ich bin richtig erschrocken und dachte mir: Wie sollen wir in dieser Liga den Klassenerhalt schaffen?“

Die Auftaktpleite, die schon eine Woche später mit dem 2:0-Heimsieg gegen den MSV Duisburg wettgemacht wurde, gehört zu den „prägenden Erinnerungen“ an die Hachinger Zeit. Neben „den Siegen gegen Dortmund, das letzte Saisonspiel 2000 gegen Leverkusen sowie die ganze Entwicklung der Infrastruktur in Unterhaching und des Sportparks zur Festung“. Dazu vor allem: „Die tolle Kameradschaft“ – und: „Den ersten Auswärtssieg in Stuttgart – natürlich etwas ganz Besonderes für mich als ehemaligen VfBler.“ Gesamtresümee: „Es war eine super Zeit“, auch wenn sein drittes Jahr in Haching im „Drei-Trainer-Jahr“ (Köstner, Rainer Adrion und zuletzt Toni Schrobenhauser als „Nothelfer“) nach 30 Einsätzen in Liga 2 mit dem Abstieg in die 3. Liga endete. „Dieses Jahr ist gestrichen“, sagt er und lacht.

Von Haching zu den Löwen: Danny Schwarz wechselte aus der Vorstadt zu 1860 – und trainierte den FCB

Aus dem „Rot-Blauen“ wurde dann ein „Blauer“: Schwarz wechselte 2002 zu den Münchner Löwen, bestritt für 1860 nach einer schweren Sprunggelenks-Verletzung aber nur 26 Bundesligaspiele und stieg 2004 nach dem legendären Kioyo-Elfer-Fehlschuss ab. Er kehrte 2006 zu den Löwen in Liga 2 zurück, wurde Kapitän und wechselte 2009 nach 68 Einsätzen nochmal die Farben: Aus Blau wurde jetzt Rot: Der Schwabe war bis 2021 für die Bayern im Einsatz – in der Zweiten als Spieler, später als Trainer sowie als Coach im Nachwuchsbereich von U16 bis U19.

Da trainierte er auch die Söhne ehemaliger Team-Kollegen: In der U17 Lucas Copado (aktuell Energie Cottbus) und in der U16 Yannick Oberleitner (aktuell SKU Amstetten, 2. Liga Österreich). Yannick: „Er war mein bester Trainer in der Jugend.“ Schwarz gehört zu den wenigen Spielern, die für den Rekordmeister, 1860 und Haching aufgelaufen sind. „Nur leider nicht für die Erste der Bayern“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Trainerkarriere von Danny Schwarz: Über die Kickers nach Homburg

Nach neun Jahren bei den Roten startete Fußball-Lehrer Schwarz seine Trainer-Karriere außerhalb von München. Erst bei den Würzburger Kickers in der 3. Liga – es wurde aber nur ein fünfmonatiges Gastspiel. Nächste Station: Ab Sommer 2024 Südwest-Regionalligist FC Homburg. Mit den Saarländern schaffte er nach Siegen gegen Darmstadt (3:0) – seit 2012 hatte kein Viertligist mehr so deutlich gegen einen Verein aus der Fußball-Bundesliga gewonnen – und Zweitligist Greuther Fürth (2:1) sensationell den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale, hier war mit 1:4 gegen Zweitligist St. Pauli Schluss. Er holte Holstein Kiels Top-Torjäger Phil Harres aus Dresden und machte ihn zu einem Bundesligaspieler – und Homburg erlebte mit ihm „die erfolgreichste Zeit der letzten 30 Jahre“.

Dennoch und trotz Vertragsverlängerung bis 2026 war im Dezember Schluss an der Saar: Nach dem 0:3 bei den Stuttgarter Kickers („ausgerechnet…“), einem Spiel, das er gesperrt auf der Tribüne verfolgte, wurde er entlassen: „Es waren wohl zu wenig Punkte. Aber es hatte auch noch andere Gründe“, erzählt er. Immerhin: „So konnte ich wenigstens Weihnachten mit der Familie genießen.“