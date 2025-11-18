 2025-11-18T09:22:12.436Z

Trainer*in gesucht für unsere 2. Berofrauen!

Nach einer spontanen Umstrukturierung suchen unsere 2. Frauen (Landesliga) ab sofort einen neuen Headcoach – oder jemanden, der regelmäßig im Training und an der Seitenlinie unterstützt und eng mit den 1. Frauen zusammenarbeitet.

Du passt zu uns, wenn du:
* Lust aufs Ehrenamt hast
* Interesse an modernen Trainingsmethoden mitbringst
* idealerweise schon etwas Trainererfahrung hast

Wir bieten:
* Aufwandsentschädigung je nach Qualifikation
* Unterstützung bei deiner Trainerausbildung
* ein kollegiales Umfeld

👉 Interesse? Schreib an info@berolinamitte.de
(Ansprechpartner: Andreas Weiss)

