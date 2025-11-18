Trainer*in gesucht für unsere 2. Berofrauen!

Nach einer spontanen Umstrukturierung suchen unsere 2. Frauen (Landesliga) ab sofort einen neuen Headcoach – oder jemanden, der regelmäßig im Training und an der Seitenlinie unterstützt und eng mit den 1. Frauen zusammenarbeitet.

Du passt zu uns, wenn du:

* Lust aufs Ehrenamt hast

* Interesse an modernen Trainingsmethoden mitbringst

* idealerweise schon etwas Trainererfahrung hast

Wir bieten:

* Aufwandsentschädigung je nach Qualifikation

* Unterstützung bei deiner Trainerausbildung

* ein kollegiales Umfeld