Trainer*in gesucht für unsere 2. Berofrauen!
Nach einer spontanen Umstrukturierung suchen unsere 2. Frauen (Landesliga) ab sofort einen neuen Headcoach – oder jemanden, der regelmäßig im Training und an der Seitenlinie unterstützt und eng mit den 1. Frauen zusammenarbeitet.
Du passt zu uns, wenn du:
* Lust aufs Ehrenamt hast
* Interesse an modernen Trainingsmethoden mitbringst
* idealerweise schon etwas Trainererfahrung hast
Wir bieten:
* Aufwandsentschädigung je nach Qualifikation
* Unterstützung bei deiner Trainerausbildung
* ein kollegiales Umfeld
👉 Interesse? Schreib an info@berolinamitte.de
(Ansprechpartner: Andreas Weiss)
#einmalberoimmerbero