Trainerin bleibt und eine neue Spielgemeinschaft

Das ist eine gute Nachricht für die Eintracht!

Lotte Maiwald bleibt Trainerin unserer Landesligafrauen. Im vergangenen Sommer übernahm sie den Posten, führte den Aufsteiger gleich auf Patz 6.

Im Interview spricht Lotte über…

… Platz 6 im ersten Jahr nach dem Aufstieg: „Als Aufsteiger können wir mit dem sechsten Platz aber zufrieden sein. Wir haben großen Abstand zu Platz 7, also gehören wir eindeutig zur oberen Tabellenhälfte“

… die Perspektiven für die neue Saison: „Wir werden uns neue Ziele setzen, diesmal wahrscheinlich auch, was die Platzierung angeht, denn wir haben gesehen, dass wir mithalten können, dass wir auch gegen die Großen bestehen können, wenn wir als Team auftreten.“

… ihre erste Saison als Frauentrainerin: „Ich habe eine sehr, sehr steile Lernkurve gehabt und nach bestem Wissen und Gewissen versucht, die Entwicklung der Mannschaft zu unterstützen und zu fördern.“

… ihre neue Rolle: „Die schönste Erfahrung ist sicherlich, dass die Mannschaft hinter mir steht, dass sie unsere Ideen umsetzt, auch wenn nicht immer alles direkt klappt, dass sie dran bleiben.“

… die personellen Planungen für die neue Saison: „Die Abfrage durch den Mannschaftsrat hat ergeben, dass uns alle Spielerinnen erhalten bleiben. Gleichzeitig haben wir schon fünf Neuzugänge, die ihre Unterlagen abgegeben haben.“

… die Zukunft des Frauenfußballs bei der Eintracht: „Es sind schöne Aussichten, dass wir nicht immer nur von Jahr zu Jahr denken müssen. Von der wirklich großartigen Arbeit im Nachwuchsbereich können wir als Frauenmannschaft in den nächsten Jahren profitieren.“

Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass wir zur neuen Saison eine Frauen-Spielgemeinschaft mit dem FC Strausberg e.V. eingehen werden. Diese Entscheidung wurde nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen vom Vorstand einstimmig getroffen.

Die vergangene Saison war für uns sportlich gesehen eine echte Herausforderung. Trotz großem Einsatz und Teamgeist mussten wir feststellen, dass wir in einigen Bereichen an unsere Grenzen gestoßen sind – sei es bei der Kaderbreite, den Trainingsmöglichkeiten oder in der Wettkampfstärke.

Mit der Spielgemeinschaft wollen wir nun die Kräfte bündeln, von den Stärken beider Vereine profitieren und unseren Frauenfußball langfristig weiterentwickeln. Diese Kooperation ist eine großartige Chance für alle Spielerinnen, die Qualität auf dem Platz zu verbessern, bessere Trainingsbedingungen zu schaffen und mit neuem Elan in die Saison zu starten!

Wir sind überzeugt: Zusammen mit dem FC Strausberg können wir sportlich wieder angreifen und die kommende Saison erfolgreich gestalten.