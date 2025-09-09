Hakan Boztepe und der VfB Rothenstadt gehen ab sofort getrennte Wege. – Foto: Rainer Rosenau

Trainerhammer in Rothenstadt: Hakan Boztepe zurückgetreten Der Coach und Sportliche Leiter in Personalunion hat die Zusammenarbeit mit dem Kreisligisten auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung beendet

Paukenschlag beim VfB Rothenstadt, Rangzehnter der Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden: Hakan Boztepe (47), der das Traineramt seit Juni 2023 bekleidet hatte, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Der Rücktritt kam für viele sehr überraschend. Boztepe informierte Mannschaft und Verein am heutigen Dienstag über seine Entscheidung. Gründe für den Rücktritt wurden bislang nicht öffentlich kommuniziert, auch der scheidende Übungsleiter wollte sich nicht offen dazu äußern. So muss sich der Verein aus dem Weidener Vorort nach sieben absolvierten Spieltagen, also noch relativ früh in der Saison, auf die Suche nach einem neuen Trainer machen.

„Ich trete mit sofortiger Wirkung von meinen Ämtern als Trainer und Sportlicher Leiter des VfB Rothenstadt zurück“, erklärte Boztepe kurz und knapp in einer ersten Stellungnahme gegenüber FuPa. „Ich danke dem Verein, den Spielern und allen Beteiligten für die gemeinsame Zeit und wünsche dem VfB für die Zukunft nur das Beste.“ Hakan Boztepe leitete seit der Saison 2023/24 die sportlichen Geschicke im Weidener Vorort. Den VfB übernahm er als frischgebackener Aufsteiger in die Kreisklasse und schaffte mit seiner neuen Truppe gleich in seinem ersten Jahr auf der Kommandobrücke den Durchmarsch in die Kreisliga. Dort schlugen sich die Weiß-Roten mehr als beachtlich, überwinterten als bester Aufsteiger, um in der Schlusstabelle einen hervorragenden sechsten Rang zu belegen. Aktuell rangiert der VfB auf dem zehnten Tabellenplatz in einer sehr ausgeglichenen Kreisliga.