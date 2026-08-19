Trainerhammer: Ex-Profi Uwe Wolf trainiert nun einen Landesligisten

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Nach zwei Partien gehen der Landesligist TSV Gaildorf und Trainer Jochen Herbst getrennte Wege. Mit der Verpflichtung des bundesligaerfahrenen Uwe Wolf setzt der Verein auf geballte Expertise und ordnet sein Trainerteam für die kommenden Aufgaben neu.

Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt: Der TSV Gaildorf und sein Trainer Jochen Herbst gehen getrennte Wege. Obwohl die ersten zwei Partien in der Landesliga positiv verliefen und der Start als gelungen galt, verständigten sich die sportliche Leitung und der Coach in einem langen, offenen und von gegenseitigem Respekt geprägten Gespräch auf das unmittelbare Ende der Zusammenarbeit. In der Pressemitteilung des Vereins bedankt sich der TSV Gaildorf bei Jochen Herbst für seinen Einsatz, seine Unterstützung und sein Engagement während seiner Zeit im Verein. Zudem teilt die Sportliche Leitung des TSV Gaildorf in der Pressemitteilung des Vereins mit: „Für seinen weiteren privaten, beruflichen und sportlichen Weg wünschen wir Jochen alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit.“

Prominenter Name auf der Trainerbank

Nach der Trennung befasste sich die sportliche Leitung intensiv mit der Nachfolge für die erste Mannschaft. Das klare Ziel bestand darin, kurzfristig ein kompetentes und erfahrenes Trainerteam zusammenzustellen, das die Mannschaft in der neuen sportlichen Situation bestmöglich betreuen und weiterentwickeln kann. Mit Uwe Wolf gelang dem Landesligisten dabei ein hochkarätiger Coup: Der erfahrene Fachmann übernimmt den Posten des Trainers. Die Vereinsführung erhofft sich durch diese Neukonstellation und insbesondere durch die enorme Erfahrung von Uwe Wolf eine professionelle und strukturierte Betreuung der Spieler.

Ein reich gefüllter Erfahrungsschatz im Profifußball

Mit dem 59-jährigen Uwe Wolf zieht eine Persönlichkeit an die Seitenlinie, die den Fußball über Jahrzehnte hinweg auf höchstem Niveau verinnerlicht hat. Als Spieler war er von 1989/90 bis 1993/94 beim 1. FC Nürnberg sowie 1994/95 beim TSV 1860 München in der Bundesliga aktiv, gefolgt von Stationen bei Austria Salzburg in der österreichischen Bundesliga (1998/99) und Dynamo Dresden in der Regionalliga Nordost (1999/00).

Auch auf der Trainerbank vorzuweisen hat Wolf eine vielschichtige Vita: Seine Trainerlaufbahn begann in der U19-Bundesliga Süd/Südwest bei der TSG Hoffenheim (2005/06: 10 Siege-3 Unentschieden-13 Niederlagen; 2006/07: 8-6-12). Über den TSV 1860 München II (Regionalliga Süd 2007/08: 12-6-16) stieg er zum Cheftrainer der Profis in der 2. Bundesliga auf (2008/09: 2-6-3). Nach einer Station als Co-Trainer beim FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga (2010/11: 0-0-0) betreute er den KSV Hessen Kassel (Regionalliga Süd 2011/12: 2-0-3; Regionalliga Südwest 2012/13: 20-10-6).

Es folgte ein langes Engagement beim SV Wacker Burghausen in der 3. Liga (2013/14: 9-9-12) und der Regionalliga Bayern (2014/15: 6-6-3; 2015/16: 19-6-9; 2016/17: 9-5-7). Nach einer Zwischenstation beim SV Mehring (2019/21: 1-2-1) verantwortete er den VfR Aalen in der Regionalliga Südwest (2020/21: 4-5-5; 2021/22: 9-3-11), bevor er den TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern (2022/23: 8-2-2) und zuletzt den TSV Grünwald in der Bayernliga Süd (2024/25: 0-1-2) trainierte.

Vereinsidentität im neuformierten Trainerteam

Neben der immensen Erfahrung an der Spitze setzt der TSV Gaildorf auf eine gesunde Balance aus Prominenz und eigenen Wurzeln. Dem neuformierten Trainerteam gehört mit Michael Schenke ein echtes Gaildorfer Eigengewächs an. Zudem bleibt Alessandro Abruscia der Mannschaft weiterhin als spielender Co-Trainer erhalten, während Sebastian Hägele ebenfalls weiterhin seine wichtige Aufgabe im Team wahrnehmen wird.

Durch die weiterhin beteiligten Verantwortlichen aus den eigenen Reihen soll die enge Verbindung zum Verein und zur Mannschaft gewahrt bleiben. Der TSV Gaildorf blickt nun gemeinsam mit dem neuen Trainerteam nach vorne und wünscht allen Beteiligten einen erfolgreichen Start sowie viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben.