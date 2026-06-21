Trainergesuch für A2-Junioren

Wir, der FC Neuenhagen 1913, suchen einen motivierten Trainer für unsere A2-Jugend (Jahrgänge 2008 & 2009).

Deine Aufgaben:

Taktische Ausbildung und Vorbereitung der Spieler auf den baldigen Übergang in den Herrenbereich.

Enger Austausch und enge Kooperation mit den Trainern der A1 sowie des Herrenbereichs.

Festigung der fußballerischen Grundlagen.

Dein Profil:

Idealerweise C-Lizenz (oder die Bereitschaft, diese mit unserer Unterstützung zu erwerben).

Kommunikationsstärke und echter Teamgeist.

Pädagogisches Geschick und Zuverlässigkeit.