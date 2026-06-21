Trainergesuch für 2.Herren

Der FC Neuenhagen 1913 sucht ab einen engagierten und kommunikationsstarken Trainer für unsere „Zweite“.
Im Perspektivteam bist Du das Bindeglied zwischen unserer A-Jugend und den 1. Männern.
Deine Aufgaben:
Motivation & Entwicklung: Du hältst den Kader bei Laune, entwickelst die Jungs weiter und stärkst den Teamgeist.
Enge Zusammenarbeit: Direkter, offener Austausch mit dem Trainerstab der 1. Herren zur optimalen gegenseitigen Unterstützung.
Nachwuchsintegration: Gezielte Heranführung und Einbau unserer A-Jugendspieler in den Herrenbereich.
Kommunikation: Transparenz und ehrlicher Austausch mit den Spielern und dem Verein.
Dein Profil:
Idealerweise Inhaber der DFB C-Lizenz.
Soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit und Teamgeist.
Lösungsorientierter Umgang mit den typischen Herausforderungen einer Reserve (z.B. Spielerrotation).
Wir bieten:
Ein familiäres Vereinsumfeld.
Ein Kader mit echten Perspektivmöglichkeiten.
Fortbildungsmöglichkeiten.
Melde Dich unter info@fc-neuenhagen-1913.de