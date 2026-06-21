Trainergesuch für 2.Herren

Der FC Neuenhagen 1913 sucht ab einen engagierten und kommunikationsstarken Trainer für unsere „Zweite“.

Im Perspektivteam bist Du das Bindeglied zwischen unserer A-Jugend und den 1. Männern.

Deine Aufgaben:

Motivation & Entwicklung: Du hältst den Kader bei Laune, entwickelst die Jungs weiter und stärkst den Teamgeist.

Enge Zusammenarbeit: Direkter, offener Austausch mit dem Trainerstab der 1. Herren zur optimalen gegenseitigen Unterstützung.

Nachwuchsintegration: Gezielte Heranführung und Einbau unserer A-Jugendspieler in den Herrenbereich.

Kommunikation: Transparenz und ehrlicher Austausch mit den Spielern und dem Verein.