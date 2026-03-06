Trainerfragen in Obenstrohe frühzeitig geklärt Es herrscht Gewissheit in der ersten und der zweiten Mannschaft von p.s · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

Der TuS Obenstrohe hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein bekanntgab, werden sowohl Cheftrainer Markus Stern bei der ersten Mannschaft als auch Tammo Wiese bei der zweiten Mannschaft über die laufende Spielzeit hinaus bleiben. Beide Trainer haben bereits jetzt ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.

Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf Kontinuität. In einer Mitteilung erklärte der TuS, dass man sich freue, „dass damit schon frühzeitig zwei wichtige Baustellen in den Herrenteams geschlossen sind“. Die frühzeitige Planungssicherheit soll den Teams helfen, sich voll auf die sportlichen Ziele der aktuellen Saison zu konzentrieren. Markus Stern bleibt damit weiterhin an der Seitenlinie der ersten Mannschaft und wird auch in der kommenden Spielzeit die sportliche Verantwortung tragen. Gleichzeitig wurde auch für die zweite Mannschaft eine langfristige Lösung gefunden: Tammo Wiese, der als neuer Trainer der Reserve fungiert, hat ebenfalls bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben.