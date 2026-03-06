Trainerfragen in Obenstrohe frühzeitig geklärt

Der TuS Obenstrohe hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein bekanntgab, werden sowohl Cheftrainer Markus Stern bei der ersten Mannschaft als auch Tammo Wiese bei der zweiten Mannschaft über die laufende Spielzeit hinaus bleiben. Beide Trainer haben bereits jetzt ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.
Mit dieser Entscheidung setzt der Verein bewusst auf Kontinuität. In einer Mitteilung erklärte der TuS, dass man sich freue, „dass damit schon frühzeitig zwei wichtige Baustellen in den Herrenteams geschlossen sind“. Die frühzeitige Planungssicherheit soll den Teams helfen, sich voll auf die sportlichen Ziele der aktuellen Saison zu konzentrieren.
Markus Stern bleibt damit weiterhin an der Seitenlinie der ersten Mannschaft und wird auch in der kommenden Spielzeit die sportliche Verantwortung tragen. Gleichzeitig wurde auch für die zweite Mannschaft eine langfristige Lösung gefunden: Tammo Wiese, der als neuer Trainer der Reserve fungiert, hat ebenfalls bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben.
Beim TuS Obenstrohe wird die Entscheidung als klares Zeichen der Zusammenarbeit zwischen Verein und Trainern gesehen. In der Mitteilung betont der Klub zudem seine Wertschätzung für die Arbeit beider Coaches. „Beiden Trainern sowie deren Mannschaften wünschen wir viel Erfolg für die laufende Saison“, heißt es weiter. Gleichzeitig freue man sich sehr darüber, „dass die beiden auch in der kommenden Saison bei uns an der Seitenlinie stehen“.
Mit den Zusagen von Markus Stern und Tammo Wiese hat der TuS Obenstrohe somit frühzeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt und setzt weiterhin auf Stabilität auf den Trainerbänken beider Herrenteams.