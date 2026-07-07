Trainerfrage in Bad Frankenhausen beantwortet Der SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer erfolgreich abgeschlossen. Nach dem überraschenden Abschied von Alexander Ludwig, der die Nordthüringer kurz vor dem Start der Sommervorbereitung in Richtung Thüringenliga-Konkurrent und Oberliga-Absteiger Heiligenstadt verlassen hatte, übernimmt künftig Marcus Dörfer das Kommando an der Seitenlinie. von André Hofmann · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Zuletzt in Grimma als Cheftrainer, bald in Bad Frankenhausen: Marcus Dörfer. – Foto: © Horst-Dieter Koch

Der plötzliche Wechsel Ludwigs stellte die Verantwortlichen um Julia Ritter unmittelbar vor dem Trainingsauftakt vor eine schwierige Aufgabe. Interimsweise führten Co-Trainer Marcus Bödger und Christian Bickel die ersten Einheiten der Vorbereitung durch, parallel liefen die Gespräche mit möglichen Nachfolgern. Mehrere Kandidaten standen auf der Liste – am Ende fiel die Wahl auf Dörfer, der das Angebot trotz der über 100 Kilometer langen Anreise aus dem Jenaer Raum annahm. Künftig wird er dreimal pro Woche nach Bad Frankenhausen pendeln.

"Julia hat mich vom Projekt überzeugt" Warum er sich für Blau-Weiß entschied, beantwortet Dörfer ohne langes Überlegen. "Ausschlaggebend waren für mich die Gespräche. Julia war von Beginn an bemüht, mich von dem Projekt und den Ideen des Vereins zu überzeugen", erklärt der neue Cheftrainer. Der Verein habe in den vergangenen Jahren deutlich an Strahlkraft gewonnen. "Bad Frankenhausen ist mehr in den Fokus gerückt – auch durch Entwicklungen wie das Pokalhalbfinale. Insgesamt sind sie in der Wahrnehmung schon gewachsen." Zusätzlich habe er sich im Vorfeld mit verschiedenen Personen ausgetauscht. "Das Feedback war durchweg positiv. In den Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass ich der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein kann." Vor allem die Möglichkeit, etwas aufzubauen, habe ihn gereizt. "Mir war es immer wichtig, dass ich etwas entwickeln kann – egal wo ich war."

Vom Thüringenliga-Aufstieg bis in die Oberliga Dörfer ist im Thüringer Fußball längst kein Unbekannter. Mit dem TSV Gera-Westvororte führte er den Verein erstmals in der Geschichte in die Thüringenliga. Anschließend wechselte er zur BSG Wismut Gera, ehe ihn sein Weg als Co-Trainer zum Oberligisten Blau-Weiß Zorbau führte. Dort rückte er später selbst zum Cheftrainer auf und betreute die Mannschaft in der Saison 2024/25 in der Oberliga. Im vergangenen Winter übernahm er schließlich den FC Grimma, konnte den Oberliga-Abstieg der Sachsen jedoch nicht mehr verhindern. Gerade die Zeit in Grimma habe ihm noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig ein stabiles Umfeld sei. "In Grimma war es zuletzt sehr schwer. Das war purer Abstiegskampf und es gibt immer Gründe, wenn im Winter ein Trainer freigestellt wird. Da waren die Entwicklungsmöglichkeiten einfach beschränkt", sagt Dörfer. "In Bad Frankenhausen ist das etwas ganz anderes. Hier herrscht ein ruhiges Umfeld mit viel Potenzial innerhalb der Mannschaft. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Dabei rede ich gar nicht vom ganz großen Sprung, sondern erst einmal davon, eine Basis und eine Struktur zu schaffen."

Familie macht den Aufwand möglich Dass er künftig mehrfach pro Woche den weiten Weg nach Nordthüringen auf sich nimmt, ist für Dörfer kein Problem. "Autofahren stört mich nicht. Durch meine Selbstständigkeit kann ich mir die Termine so legen, dass es passt." Möglich sei das allerdings nur mit dem Rückhalt seiner Familie. "Eine solche Aufgabe geht nur mit der Unterstützung der Familie. Besonders mein Vater fängt privat unglaublich viel auf, genauso wie meine Frau. Beide tragen das mit und haben es eigentlich immer gemacht. Das Trainerdasein, wie ich es seit Jahren lebe, könnte ich sonst gar nicht umsetzen." "Platz fünf sollte unser Ziel sein" Sportlich sieht der neue Coach großes Potenzial in seinem neuen Team. Bereits in der vergangenen Saison beobachtete er Bad Frankenhausen zweimal. "Ich habe die Mannschaft gegen SCHOTT Jena und in Neustadt gesehen. Da steckt viel Potenzial drin", sagt Dörfer. Nach Rang sieben in der Vorsaison formuliert er auch direkt ein erstes sportliches Ziel: "Natürlich wollen wir besser sein. Man schielt schon in Richtung Platz fünf. Das sollte für uns als Mannschaft das Ziel sein." Besonders überzeugt ihn die Mentalität des Kaders. "Bei meinen vorherigen Stationen hatte ich oft sehr gute Fußballer, die mit Mentalität und Engagement ihre Schwierigkeiten hatten. Jetzt habe ich eine robuste, willensstarke Truppe und dazu einige, die richtig gut kicken können. Das ist eine gute Basis, sich zu entwickeln. Das ist immer einfacher als andersherum."

Marcus Dörfer will in Bad Frankenhausen "was entwickeln." – Foto: © Horst-Dieter Koch