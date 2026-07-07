Trainerfrage in Bad Frankenhausen beantwortet

Der plötzliche Wechsel Ludwigs stellte die Verantwortlichen um Julia Ritter unmittelbar vor dem Trainingsauftakt vor eine schwierige Aufgabe. Interimsweise führten Co-Trainer Marcus Bödger und Christian Bickel die ersten Einheiten der Vorbereitung durch, parallel liefen die Gespräche mit möglichen Nachfolgern. Mehrere Kandidaten standen auf der Liste – am Ende fiel die Wahl auf Dörfer, der das Angebot trotz der über 100 Kilometer langen Anreise aus dem Jenaer Raum annahm. Künftig wird er dreimal pro Woche nach Bad Frankenhausen pendeln.
Warum er sich für Blau-Weiß entschied, beantwortet Dörfer ohne langes Überlegen. "Ausschlaggebend waren für mich die Gespräche. Julia war von Beginn an bemüht, mich von dem Projekt und den Ideen des Vereins zu überzeugen", erklärt der neue Cheftrainer.
Der Verein habe in den vergangenen Jahren deutlich an Strahlkraft gewonnen. "Bad Frankenhausen ist mehr in den Fokus gerückt – auch durch Entwicklungen wie das Pokalhalbfinale. Insgesamt sind sie in der Wahrnehmung schon gewachsen." Zusätzlich habe er sich im Vorfeld mit verschiedenen Personen ausgetauscht. "Das Feedback war durchweg positiv. In den Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass ich der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein kann." Vor allem die Möglichkeit, etwas aufzubauen, habe ihn gereizt. "Mir war es immer wichtig, dass ich etwas entwickeln kann – egal wo ich war."
Dörfer ist im Thüringer Fußball längst kein Unbekannter. Mit dem TSV Gera-Westvororte führte er den Verein erstmals in der Geschichte in die Thüringenliga. Anschließend wechselte er zur BSG Wismut Gera, ehe ihn sein Weg als Co-Trainer zum Oberligisten Blau-Weiß Zorbau führte. Dort rückte er später selbst zum Cheftrainer auf und betreute die Mannschaft in der Saison 2024/25 in der Oberliga. Im vergangenen Winter übernahm er schließlich den FC Grimma, konnte den Oberliga-Abstieg der Sachsen jedoch nicht mehr verhindern.
Gerade die Zeit in Grimma habe ihm noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig ein stabiles Umfeld sei. "In Grimma war es zuletzt sehr schwer. Das war purer Abstiegskampf und es gibt immer Gründe, wenn im Winter ein Trainer freigestellt wird. Da waren die Entwicklungsmöglichkeiten einfach beschränkt", sagt Dörfer. "In Bad Frankenhausen ist das etwas ganz anderes. Hier herrscht ein ruhiges Umfeld mit viel Potenzial innerhalb der Mannschaft. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Dabei rede ich gar nicht vom ganz großen Sprung, sondern erst einmal davon, eine Basis und eine Struktur zu schaffen."
Dass er künftig mehrfach pro Woche den weiten Weg nach Nordthüringen auf sich nimmt, ist für Dörfer kein Problem. "Autofahren stört mich nicht. Durch meine Selbstständigkeit kann ich mir die Termine so legen, dass es passt." Möglich sei das allerdings nur mit dem Rückhalt seiner Familie.
"Eine solche Aufgabe geht nur mit der Unterstützung der Familie. Besonders mein Vater fängt privat unglaublich viel auf, genauso wie meine Frau. Beide tragen das mit und haben es eigentlich immer gemacht. Das Trainerdasein, wie ich es seit Jahren lebe, könnte ich sonst gar nicht umsetzen."
Sportlich sieht der neue Coach großes Potenzial in seinem neuen Team. Bereits in der vergangenen Saison beobachtete er Bad Frankenhausen zweimal. "Ich habe die Mannschaft gegen SCHOTT Jena und in Neustadt gesehen. Da steckt viel Potenzial drin", sagt Dörfer. Nach Rang sieben in der Vorsaison formuliert er auch direkt ein erstes sportliches Ziel: "Natürlich wollen wir besser sein. Man schielt schon in Richtung Platz fünf. Das sollte für uns als Mannschaft das Ziel sein."
Besonders überzeugt ihn die Mentalität des Kaders. "Bei meinen vorherigen Stationen hatte ich oft sehr gute Fußballer, die mit Mentalität und Engagement ihre Schwierigkeiten hatten. Jetzt habe ich eine robuste, willensstarke Truppe und dazu einige, die richtig gut kicken können. Das ist eine gute Basis, sich zu entwickeln. Das ist immer einfacher als andersherum."
Dabei geht es Dörfer nicht darum, der Mannschaft starre Vorgaben zu machen. "Das Ziel ist, gemeinsam etwas zu entwickeln. Es bringt wenig, sich hinzustellen und irgendetwas vorzugeben, wenn die Spieler davon nicht überzeugt sind. Diese Überzeugung will ich erreichen", erklärt er. "Am Ende stehen die Spieler auf dem Platz und treffen die Entscheidungen. Ich will ihnen Ideen mitgeben, aber ihnen nicht die Freiheit nehmen. Wenn man das schafft, ist man schon einen guten Schritt voraus."
Schritt für Schritt soll sich die Mannschaft gemeinsam mit dem Verein weiterentwickeln. "Ich habe schon einiges gesehen und kann Ideen einbringen, die am Ende helfen können."
Dass Dörfer nun überhaupt in Bad Frankenhausen gelandet ist, bezeichnet er selbst als glückliche Fügung. "Nach der Geschichte in Grimma bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich einen entspannten Sommer habe. Die Trainerstühle waren ja alle besetzt", erzählt er. Zwar habe es noch eine Anfrage aus der Oberliga gegeben, diese habe er jedoch "aufgrund meines Bauchgefühls" abgesagt.
"Am Ende war es Glück, dass der Trainerstuhl in Bad Frankenhausen frei wurde. Da kamen viele Zufälle zusammen." Nun beginnt für den 42-Jährigen ein neues Kapitel – mit einer Mannschaft, in der er großes Potenzial sieht, und einem Verein, mit dem er langfristig etwas aufbauen möchte.