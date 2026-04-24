Trainerfrage geklärt! Weide und Kratzert bilden Trainerteam ab Sommer Nachfolger von Reutter von NK · Heute, 20:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Hageböke

Die SVG Göttingen hat die Weichen für die kommende Saison gestellt: Ab dem 01.07.2026 übernehmen André Weide als Cheftrainer und Julian Kratzert als Co-Trainer die erste Mannschaft. Beide erhalten einen Vertrag bis zum 30.06.2027, der sich unter bestimmten Voraussetzungen verlängern kann. Das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt..

Aktuell sind Weide und Kratzert noch als spielende Co-Trainer unter Cheftrainer Nils Reutter tätig, der den Verein bis zum 30.06.2026 betreut. Künftig werden beide in einer Doppelfunktion als Spielertrainer agieren und damit sowohl auf dem Platz als auch in der sportlichen Leitung Verantwortung übernehmen. André Weide blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe und betont: „Diese Mannschaft der SVG Göttingen steht für Zusammenhalt und Gemeinschaft, sowohl auf als auch neben dem Platz. Genau diesen Weg, den Nils Reutter erfolgreich eingeschlagen hat, wollen wir fortführen und weiterentwickeln.“ Zudem hebt er hervor, wie wichtig ihm ein geschlossenes Auftreten und Freude am Spiel sind: „Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können.“

Auch Julian Kratzert sieht die kommenden Aufgaben positiv und hebt die Entwicklung unter dem aktuellen Trainer hervor: „Die letzten beiden Jahre unter Nils haben mich sportlich und menschlich extrem weitergebracht.“ Gleichzeitig formuliert er klare Ziele für die Zukunft: „Gemeinsam wollen wir den Weg, den wir unter Nils begonnen haben, mit Spaß, Freude und sportlichem Ehrgeiz fortführen.“ Von Vereinsseite wird die Entscheidung ebenfalls klar unterstützt. Vorstandssprecher Thomas Grüneklee erklärt: „Es ist unser Ziel, neben jungen Spielern auch Trainer weiterzuentwickeln. Beide kennen den Verein und das Team sehr gut und haben in den vergangenen Jahren intensiv mit der Mannschaft gearbeitet.“ Auch Sportvorstand Thorsten Tunkel zeigt sich überzeugt: „In den Gesprächen haben wir gemerkt, wie sie für die Aufgabe brennen.“