Trainerfrage geklärt! VfB Eichstätt holt Markus Mattes zurück Der 51-Jährige schlägt nach drei Jahren wieder an seiner alten Wirkungsstätte auf von PM/mwi · Gestern, 18:45 Uhr · 0 Leser

Markus Mattes, hier als Interimstrainer des FC Ehekirchen im Mai 2025, kehrt zum VfB Eichstätt zurück. – Foto: Jenni Maul

Der VfB Eichstätt hatte sehr früh in dieser Saison eine Kurskorrektur vorgenommen und nach den zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern gegen Illertissen (0:3) und Buchbach (1:5) das Experiment hauptamtlicher Übungsleiter wieder beendet und sich von Steffen Israel getrennt. Nun kehrt ein alter Bekannter zum VfB zurück: Markus Mattes übernimmt den Cheftrainerposten. Der 51-Jährige genießt in Eichstätt höchstes Ansehen.

Denn Mattes prägte bereits von 2015 bis 2023 acht Jahre lang als Cheftrainer die Geschicke erste Mannschaft des VfB - eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Zu den Erfolgen des Karlshulders (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) zählen unter anderem die Meisterschaft in der Bayernliga Nord (Saison 2016/17) und der damit verbundene erstmalige Aufstieg des VfB Eichstätt in die Regionalliga Bayern. Außerdem nahm der VfB 2019 mit ihm an der Seitenlinie als Bayerischer Amateurmeister erstmals an der Hauptrunde des DFB-Pokals teil. "Wir sind überzeugt, dass Markus die richtigen Impulse setzen und gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen wird", erklärt Tobias Grimm, Sportlicher Leiter des VfB Eichstätt.