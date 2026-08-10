Trainerfrage geklärt! VfB Eichstätt holt Markus Mattes zurück

Der VfB Eichstätt hatte sehr früh in dieser Saison eine Kurskorrektur vorgenommen und nach den zwei Auftaktpleiten in der Regionalliga Bayern gegen Illertissen (0:3) und Buchbach (1:5) das Experiment hauptamtlicher Übungsleiter wieder beendet und sich von Steffen Israel getrennt. Nun kehrt ein alter Bekannter zum VfB zurück: Markus Mattes übernimmt den Cheftrainerposten. Der 51-Jährige genießt in Eichstätt höchstes Ansehen.
Denn Mattes prägte bereits von 2015 bis 2023 acht Jahre lang als Cheftrainer die Geschicke erste Mannschaft des VfB - eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Zu den Erfolgen des Karlshulders (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) zählen unter anderem die Meisterschaft in der Bayernliga Nord (Saison 2016/17) und der damit verbundene erstmalige Aufstieg des VfB Eichstätt in die Regionalliga Bayern. Außerdem nahm der VfB 2019 mit ihm an der Seitenlinie als Bayerischer Amateurmeister erstmals an der Hauptrunde des DFB-Pokals teil.
"Wir sind überzeugt, dass Markus die richtigen Impulse setzen und gemeinsam mit der Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga schaffen wird", erklärt Tobias Grimm, Sportlicher Leiter des VfB Eichstätt.
Mit der Rückkehr von Markus Mattes setzt der VfB Eichstätt bewusst auf einen Trainer, der den Verein, sein Umfeld und vor allem die DNA des VfB wie kaum ein anderer kennt. "Markus bringt jahrelange Erfahrung in der Regionalliga mit und identifiziert sich mit den Werten und der Kultur des VfB Eichstätt. Er bringt damit genau das Verständnis für den Verein mit, dass es als hauptverantwortlicher Trainer braucht", so Grimm weiter. Um Mattes war es in den vergangenen drei Jahren ruhig geworden, bis auf einen Interimsjob im Frühjahr 2025 beim FC Ehekirchen pausierte der Oberbayer.
Michael Wittmann und Norbert Scheuerer, die die Mannschaft interimistisch betreut haben, bleiben dem Verein in ihren bisherigen Funktionen als Co- beziehungsweise Torwarttrainer erhalten. Zusammen mit Markus Mattes wird das Trainerteam bereits am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach (Anpfiff um 18 Uhr) an der Seitenlinie stehen.