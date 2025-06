Trainerfrage geklärt: Reichl rückt an die Seite von Ritzinger

Die Verantwortlichen vom FC-DJK Simbach sind auf der Suche nach einem Nachfolger für Jan Bermann fündig geworden. Matthias Reichl tritt in die Fußstapfen von Jan Bermann und wird in der neuen Saison zusammen mit Daniel Ritzinger Verantwortung als Trainer übernehmen.

Der 36-jährige Matthias Reichl war als Spieler jahrelang beim niederbayerischen Aushängeschild, der SpVgg Hankofen-Hailing eine feste Größe. Sechs Spielzeiten hat er den Weg von der damaligen Bezirksoberliga bis in die Bayernliga als Spieler, Torschütze und Vorbereiter entscheidend mitgeprägt. In den darauffolgenden fünf Spielzeiten war er zusammen mit Simbachs Ex-Coach Jan Bermann als Spielertrainer-Gespann beim FSV Landau verantwortlich für den Aufstieg von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga. Nach einem kurzen Abstecher zum Landesligisten Seebach kehrte er nochmal für eineinhalb Jahre zum FSV Landau als Spieler zurück.