Trainerfrage geklärt: Haß verstärkt SV Ippensen/Wohnste „Es passt sowohl menschlich als auch sportlich“ von Zevener Zeitung/ Wenzel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Die Trainerfrage ist rechtzeitig vor dem Saisonende entschieden: Beim SV Ippensen/Wohnste bildet Sören Haß künftig ein Duo mit Timo Peters. Dazu kommt Torge Wichern als spielender Co-Trainer.



Während der laufenden Saison gab der Trainer des Bezirksligisten Ippensen/Wohnste Holger Dzösch im Mai bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung aus dem Traineramt ausscheidet. Sein Trainer-Kollege Timo Peters besetzt den Posten seitdem allein. Neues Trainerteam besteht aus Peters, Wichern und Haß

Kurz vor Ende der laufenden Saison ist nun die Trainerfrage bei der SV abschließend geklärt. In der kommenden Saison wird neben Timo Peters Sören Haß – in dieser Saison noch Trainer des Kreisliga-Teams des TuS Zeven – am Spielfeldrand stehen. Beide Männer sind gleichberechtigte Trainer der Mannschaft, Torge Wichern wird als spielender Co-Trainer fungieren. „Ich freue mich riesig über den Wechsel zum SV Ippensen/Wohnste“, so Sören Haß. „Die Gespräche waren von Anfang an positiv und ich habe schnell gemerkt, dass wir hier in vielen Punkten wie Vereinsorganisation, Kommunikation und Zusammenhalt auf einer Wellenlänge sind. Auch über die Mannschaft habe ich viel Gutes gehört. Ich freue mich sehr darauf, im Trainerteam mit Timo und Torge mit der Mannschaft zu arbeiten und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu gestalten.“