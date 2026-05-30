Trainerfrage geklärt: Haß verstärkt SV Ippensen/Wohnste

Die Trainerfrage ist rechtzeitig vor dem Saisonende entschieden: Beim SV Ippensen/Wohnste bildet Sören Haß künftig ein Duo mit Timo Peters. Dazu kommt Torge Wichern als spielender Co-Trainer.
Während der laufenden Saison gab der Trainer des Bezirksligisten Ippensen/Wohnste Holger Dzösch im Mai bekannt, dass er mit sofortiger Wirkung aus dem Traineramt ausscheidet. Sein Trainer-Kollege Timo Peters besetzt den Posten seitdem allein.
Neues Trainerteam besteht aus Peters, Wichern und Haß
Kurz vor Ende der laufenden Saison ist nun die Trainerfrage bei der SV abschließend geklärt. In der kommenden Saison wird neben Timo Peters Sören Haß – in dieser Saison noch Trainer des Kreisliga-Teams des TuS Zeven – am Spielfeldrand stehen. Beide Männer sind gleichberechtigte Trainer der Mannschaft, Torge Wichern wird als spielender Co-Trainer fungieren.
„Ich freue mich riesig über den Wechsel zum SV Ippensen/Wohnste“, so Sören Haß. „Die Gespräche waren von Anfang an positiv und ich habe schnell gemerkt, dass wir hier in vielen Punkten wie Vereinsorganisation, Kommunikation und Zusammenhalt auf einer Wellenlänge sind. Auch über die Mannschaft habe ich viel Gutes gehört. Ich freue mich sehr darauf, im Trainerteam mit Timo und Torge mit der Mannschaft zu arbeiten und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu gestalten.“
Timo Peters: „Es passt sowohl menschlich als auch sportlich“
Auch Timo Peters freut sich über seinen neuen Trainer-Kollegen: „Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit mit Sören und Torge. Ich habe das Gefühl, dass es sowohl menschlich als auch sportlich gut passen wird. Jeder bringt seine eigenen Ideen und Erfahrungen mit, und genau das kann uns weiterbringen. Ich freue mich darauf, diese Ideen gemeinsam umzusetzen und mit der Mannschaft erfolgreich zu arbeiten.“
Teammanager der ersten Männermannschaft der SV Ippensen/Wohnste Michael Narawitz sieht das Team mit den neuen Trainern für die kommende Saison optimal aufgestellt. „Mit Timo Peters und Torge Wichern waren wir uns im Frühjahr einig. Timo war in dieser Saison bereits Teil des Trainer-Duos mit Holger Dzösch. Bei den Gesprächen mit Sören Haß merkte man schnell die gemeinsame Idee. Über die Zusage haben wir uns alle sehr gefreut.“
Sören Haß wird beim TuS Zeven in der kommenden Saison von Jan Rosenbrock ersetzt.