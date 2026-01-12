Trainerfrage geklärt! Gian Luca Renner übernimmt Chef-Position

– Foto: Frank Vollmer

Nach dem überraschenden Weggang von Cheftrainer Julian Runzer kurz vor dem Jahreswechsel haben die Freien Turner Braunschweig die Nachfolge geregelt. Gian Luca Renner übernimmt ab sofort den Posten des Cheftrainers der 1. Herrenmannschaft. Der bisherige Co-Trainer rückt damit aus den eigenen Reihen an die Spitze des Landesliga-Elften

Sportlicher Leiter Christoph Kleemeyer erklärt die Entscheidung: „Die Entscheidung, Gian Luca Renner trotz seines jungen Alters zum Cheftrainer zu befördern, ist eine bewusste und gut vorbereitete. Wir kennen Gian Luca seit vielen Jahren, haben seine Entwicklung im Verein eng begleitet und seinen Weg vom Jugendtrainer bis in den Herrenbereich aufmerksam beobachtet. Als Trainer hat er sich Schritt für Schritt innerhalb unserer Vereinsstrukturen bewährt und trotz seines jungen Alters bereits über Jahre hinweg im Nachwuchsbereich hervorragende Arbeit geleistet, Verantwortung übernommen und Spieler nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterentwickelt. Viele Akteure der heutigen 1. Herren kennt er aus dem Jugendbereich, was ihm einen besonderen Zugang zur Mannschaft erlaubt.“

Auch seine Arbeit im Herrenbereich habe überzeugt: „Er arbeitet strukturiert, denkt taktisch, kommuniziert klar und übernimmt Verantwortung. Besonders wichtig für uns ist, dass er nicht nur Ideen mitbringt, sondern diese auch konsequent umsetzt und reflektiert." Auch Fußballabteilungsleiter Stefan Großer sieht in der Personalie eine bewusste Entscheidung für Kontinuität: „Sein junges Alter sehen wir nicht als Risiko, sondern als Chance. Gian Luca Renner bringt Energie, moderne Ansätze und eine große Identifikation mit dem Verein mit. Gleichzeitig hat er bewiesen, dass er lernfähig ist, Feedback annimmt und sich stetig weiterentwickelt. Genau diese Mischung aus Ehrgeiz, Fachkompetenz und Bodenständigkeit hat uns überzeugt. Er war und ist die logische Wahl für die Nachfolge von Julian Runzer.“

Renner ist ein echtes Eigengewächs der Freien Turner. Als Spieler durchlief er zwischen 2013 und 2016 die Jugendteams des Vereins. Nach dem Erwerb der UEFA-B-Lizenz im Jahr 2022 war er zuvor bereits in verschiedenen Funktionen im Nachwuchs tätig – unter anderem als Co-Trainer der U17 und U19 sowie später mehrere Jahre als Cheftrainer in unterschiedlichen Jugendmannschaften. Seit Sommer 2024 gehörte der heute 26-Jährige zum Trainerstab der 1. Herren, zunächst unter Willi Feer und anschließend unter Julian Runzer. Eine Herzensangelegenheit Auch Renner selbst betont seine enge Verbundenheit zum Verein: „Freie Turner ist mein Herzensverein. In dem Verein, der mir schon so viele Mannschaften anvertraut hat, nun als Cheftrainer der 1. Herren arbeiten zu dürfen, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, aber in unserer aktuellen Situation geht es nicht um mich, sondern um den Verein.“

Mit Blick auf die sportliche Situation ergänzt er: „Es geht jetzt erst einmal darum, so früh und so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt zu sammeln. Über weitere Zielsetzungen werden wir uns intern austauschen. Wir wollen es aber schaffen, die in unserem Kader vorhandene Qualität gemeinsam und konstant abzurufen. Dann wird jeder Spieler – und damit automatisch auch das Team – besser.“