Antonio Pascali bleibt bis Sommer Trainer beim SV Dersim Rüsselsheim. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Trainerfrage geklärt: Dersim Rüsselsheim weiter mit Pascali Nach Trainerturbulenzen scheint Gruppenligist Dersim Rüsselsheim auf dem Regelationsplatz in sicheren Gefilden, nun steht fest: Antonio Pascali macht als Spielertrainer weiter

Rüsselsheim. Nach Trainerturbulenzen scheint Gruppenligist Dersim Rüsselsheim auf dem Regelationsplatz in sicheren Gefilden, nun steht fest: Antonio Pascali macht als Spielertrainer weiter.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Eine turbulente Hinrunde mit zwei Trainerwechseln und Personalrochaden bei der sportlichen Leitung hat Fußball-Gruppenligist Dersim Rüsselsheim hinter sich. Dass es trotzdem zu Platz zwei in der Tabelle gereicht hat, spricht für die Qualität der vom ehemaligen Sportlichen Leiter Rachid Dadda zusammengestellten Mannschaft. Als erster Verfolger von Tabellenführer Ginsheim liegt Dersim mit neun Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz - das ausgegebene Saisonziel lautet Aufstieg.

Dersim weiter mit Spielertrainer Antonio Pascali Während zahlreiche Gruppenligisten bereits früh die Weichen für 2026 gestellt haben, ließ die Vollzugsmeldung bei Dersim Rüsselsheim zuletzt noch auf sich warten, was Spekulationen um einen erneuten Wechsel auf der verantwortlichen Position nährte. Nun herrscht Klarheit. So gab der Gruppenligist bekannt: „Weiterhin übernimmt Antonio Pascali die Verantwortung als Spieler und Trainer und bringt sein Wissen und seine Erfahrung bis zum Saisonende ein.“ Unterstützt werde er dabei von Co-Trainer Ulas Cal, heißt es weiter.

Zum Hintergrund: Nach nur einem Spiel war Trainer Dogan Erdogan entlassen und durch Ex-Profi Sascha Amstätter ersetzt worden. Dieser führte das Team in die Nähe der Aufstiegsplätze, ehe der Vereinsvorstand entschied, Amstätters Spielweise sei nicht das, was sich der Verein wünscht. Kapitän Antonio Pascali, seit Längerem schon Co-Trainer im Verein, bekam die Verantwortung übertragen – zunächst als Interimstrainer bis zur Winterpause, nun bis Saisonende.