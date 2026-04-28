Trainerfrage geklärt

– Foto: Sascha Wolff

Die SG Landwehrhagen/Benterode hat eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit geklärt. Wie der Verein bekanntgab, bleibt Kevin Schellberg auch in der kommenden Saison Trainer der ersten Mannschaft. Damit geht der Kreisoberligist den eingeschlagenen Weg mit seinem 37 Jahre alten Coach weiter.

In der Mitteilung des Vereins ist die Freude über die Vertragsverlängerung deutlich herauszulesen. Man blicke auf „ein weiteres Jahr voller Einsatz, Leidenschaft und gemeinsamer Erfolge“, heißt es sinngemäß in dem Beitrag. Die SG setzt damit ein klares Zeichen: In einer Spielklasse, in der Verlässlichkeit und gewachsene Strukturen oft eine entscheidende Rolle spielen, soll die sportliche Entwicklung unter Schellberg fortgeführt werden.

Konkrete sportliche Zielsetzungen für die kommende Saison nannte die SG Landwehrhagen/Benterode in ihrer Mitteilung nicht. Die frühe Klarheit auf der Trainerposition dürfte den Verantwortlichen jedoch Planungssicherheit geben – sowohl für die weitere Kadergestaltung als auch für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit.