Trainerfrage geklärt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Beim 1. FC Schwalmstadt ist eine wichtige Personalie frühzeitig entschieden worden: Trainer Ante Markesic wird den Fußball-Gruppenligisten auch über den Sommer hinaus betreuen. Das berichtete Hessensport24.

Der 56-Jährige bekannte sich darin klar zum Gruppenligisten und stellte zugleich das sportliche Ziel heraus. Markesic werde dem FCS auch in der kommenden Spielzeit als Trainer erhalten bleiben – nach Möglichkeit in der Verbandsliga.

Für Schwalmstadt bedeutet die Zusage vor allem Kontinuität auf einer zentralen Position. Der Tabellenführer der Gruppenliga Kassel 1 schafft damit frühzeitig Klarheit in der Trainerfrage und setzt im Aufstiegsrennen auf Stabilität.