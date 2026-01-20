Trainerfrage geklärt

Die FSG Bebra setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Fußball-Kreisoberligist FSG hat den Vertrag mit Cheftrainer Maik Leidorf verlängert. Das teilte Fabian Schleuchardt, Mannschaftsverantwortlicher der Bebraer, gegenüber der HNA mit.

Leidorf bleibt damit über die Saison 2025/26 hinaus im Amt und soll den sportlichen Weg an der Biberkampfbahn fortsetzen. Der 27-Jährige hatte die FSG im vergangenen Sommer übernommen – und den Klub seither in die Spitzengruppe geführt: Aktuell steht Bebra mit 39 Punkten aus 18 Spielen an der Tabellenspitze.