Trainerfrage geklärt

Die FSG Bebra setzt weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie: Fußball-Kreisoberligist FSG hat den Vertrag mit Cheftrainer Maik Leidorf verlängert. Das teilte Fabian Schleuchardt, Mannschaftsverantwortlicher der Bebraer, gegenüber der HNA mit.
Leidorf bleibt damit über die Saison 2025/26 hinaus im Amt und soll den sportlichen Weg an der Biberkampfbahn fortsetzen. Der 27-Jährige hatte die FSG im vergangenen Sommer übernommen – und den Klub seither in die Spitzengruppe geführt: Aktuell steht Bebra mit 39 Punkten aus 18 Spielen an der Tabellenspitze.