Trainerfrage der Zweiten geklärt

– Foto: Janina Alheit

Die SG Neuental/Jesberg hat die Trainerfrage bei ihrer zweiten Mannschaft geklärt. Michael Küttner übernimmt zur kommenden Saison die Verantwortung für die Reserve und soll das Team sportlich weiterentwickeln.

Küttner war zuletzt im Nachwuchsbereich des 1. FC Schwalmstadt tätig. Dort trainierte er sowohl die A- als auch die C-Jugend. Für die Spielgemeinschaft ist die Verpflichtung zugleich ein weiterer Schritt, um den Übergang zwischen Jugend- und Seniorenfußball zu stärken. Küttner soll junge Akteure an den Herrenbereich heranführen und gleichzeitig für Stabilität innerhalb der zweiten Mannschaft sorgen.

Mit der Besetzung setzt die SG auf einen Trainer, der die regionale Fußballlandschaft kennt und bereits bewiesen hat, dass er Nachwuchsspieler entwickeln kann. In Neuental und Jesberg soll er nun den nächsten Abschnitt seiner Trainerlaufbahn beginnen.