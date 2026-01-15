Trainerfrage beim TSV Obermelsungen

Beim TSV Obermelsungen bahnt sich zur neuen Saison ein Wechsel an der Seitenlinie an. Wie Hessensport 24 berichtet, wird Spielertrainer Leon Herwig sein Amt nach der laufenden Spielzeit abgeben und künftig wieder ausschließlich als Spieler zur Verfügung stehen. Ein neues Trainerteam soll nach seinen Worten „zeitnah“ präsentiert werden.
Herwig hatte den Posten während der Hinrunde übernommen, nachdem es zu Beginn der Saison im Umfeld der Mannschaft Unruhe gegeben hatte. Sportlich hat sich der TSV nach dem schwierigen Start stabilisiert und überwintert in der Kreisoberliga Schwalm-Eder in der Spitzengruppe.