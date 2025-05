Trainerfrage beim SSV Louisendorf ist nun geklärt

Der SSV Louisendorf, der in Gruppe eins der Kreisliga C derzeit mit 37 Punkten auf Tabellenrang acht steht, hat für die kommende Spielzeit entschieden, wer an der Seitenlinie das Kommando hat. Bislang coachte Dirk Kup die Mannschaft.

Die Mannschaft war in den vergangenen Jahren immer in der Gruppe zwei der Kreisliga C unterwegs und spielt seit dieser Spielzeit in der Gruppe eins. „Mit dem Wechsel in die Gruppe eins hat man uns keinen Gefallen getan, denn sie ist bedeutend stärker besetzt. Zurzeit ist auch der Wurm drin, denn wir haben enormes Verletzungspech zu beklagen. Ich muss daher immer bei der Aufstellung improvisieren“, sagt der Trainer. Zusätzlich ist Dirk Kup mit der aktuellen Trainingsbeteiligung nicht ganz zufrieden. „Die Mannschaft kommt über den Kampf ins Spiel, aber sie ruft ihr Potenzial nicht oft ab, und sie zeigt nur in manchen Spielen, was wirklich in ihr steckt“, so der Trainer.

Für die neue Saison bleibt der Kader zusammen, lediglich zwei Spieler hören auf. Dirk Kup steht dann ein harter Kern von 20 Akteuren zur Verfügung. „Ein neuer Torhüter wird kommen, und ich werde ein straffes Vorbereitungsprogramm auf die Beine stellen. Spritzigkeit, Kondition sowie Konzentration müssen verbessert werden. Es wird klare Ansprachen für die kommende Runde geben. Und wir wollen wieder in Gruppe zwei eingeteilt werden“, sagt Kup. Als Saisonziel will er einen Tabellenplatz in den Top Five ausrufen.