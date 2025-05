Dominik Voigt wird Trainer beim OSV Meerbusch. – Foto: GSG Duisburg

Trainerfrage beim OSV Meerbusch ist geklärt Mit dem bevorstehenden Rücktritt vom langjährigen Übungsleiter beginnt ein neues Kapitel für den OSV Meerbusch. Obwohl die Ligazugehörigkeit noch in der Schwebe steht, machte der Verein jetzt schon in Sachen Nachfolger Nägel mit Köpfen. Dominik Voigt übernimmt zur kommenden Saison. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 OSV Meerbu. Uedesheim Ingmar Putz Ioannis Alexiou Dominik Voigt

Vereinsintern war das bevorstehende Ende der Trainerlaufbahn von Ingmar Putz (>>> wir berichteten hier) schon seit einiger Zeit bekannt. Der OSV Meerbusch hatte also reichlich Zeit, sich auf einen passenden Nachfolger festzulegen und legte sich nun auf den 28-jährigen Dominik Voigt fest. Zuletzt stand er in der Bezirksliga für die GSG Duisburg an die Seitenlinie.

Schwierige Zeit bei der GSG Nach einem halben Jahr in Duisburg, das nach personellen Rückzügen in der Vereinsführung nicht wirklich nach den Vorstellungen der Verantwortlichen ablief, verabschiedete sich eben auch Voigt: "Es wird große Veränderungen im Verein und in der Mannschaft geben", betonte er damals gegenüber der WAZ.

In Osterath übernimmt Voigt stattdessen ein stabiles Teamkonstrukt, das sich unter der Führung von Putz in den vergangenen fünf Jahren stetig entwickelte. Weiterhin ist der Aufstieg in die Landesliga auf dem Tisch, derzeit steht man in Osterath zwei Zähler hinter Tabellenführer DJK Gnadental. Mit seinem zukünftigen Verein kam Voigt schnell auf einen Nenner. "Nach dem ersten Telefonat mit Dominik hat man schon gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind", verriet Andreas Meisen, Sportchef in Meerbusch. "Nach weiteren zwei persönlichen und intensiven Gesprächen haben wir uns dann festgelegt und waren froh, dass uns Dominik eine Woche später das 'Go' für die neue Saison gegeben hat."