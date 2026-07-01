Trainerfrage beim 1. Suhler SV 06 (vorerst?) geklärt Die wichtigste Personalentscheidung für die neue Saison ist gefallen: Der 1. Suhler SV 06 geht mit einem bekannten Gesicht an der Seitenlinie in das Abenteuer Thüringenliga. von André Hofmann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Heilwagen

Steffen Kolk wird zum Trainingsauftakt weiterhin als Cheftrainer verantwortlich sein und genießt das uneingeschränkte Vertrauen des Vereinsvorstandes.

„Es bleibt alles wie gehabt. Kolki ist und bleibt Cheftrainer, da sich keine der anderen möglichen Optionen als praktikabel herausstellten und wir mit dem aktuellen Trainerteam unserer Mannschaften mit vollstem Vertrauen in die neue Saison starten“, stellt Vereinspräsident Stefan Hess klar. Dabei ist der 42-Jährige keineswegs eine Notlösung. Nachdem Kolk die Mannschaft im letzten Saisondrittel übernommen hatte, führte er die Waffenstädter eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur. Von einem Mittelfeldplatz arbeitete sich der SSV mit einer starken Schlussphase noch auf Rang vier vor – ein Platz, der letztlich den Aufstieg in die Thüringenliga bedeutete. Das Erfolgsrezept beschreibt Kolk dabei denkbar einfach: „Die Jungs haben den Spaß am Fußball wiedergefunden. Dass die Truppe kicken kann, ist klar. Fußball spielen können sie alle – sie müssen halt bei Laune gehalten werden.“

"... solange sie mich brauchen" Nun erhält er die Chance, seine Arbeit auch in Thüringens höchster Spielklasse fortzusetzen. Eigentlich war eine langfristige Tätigkeit als Cheftrainer jedoch nicht geplant. „Ich habe gesagt: Wenn sie keinen finden, mache ich es so lange, wie sie mich brauchen“, erklärt Kolk. Sein Wunsch, selbst weiterhin aktiv Fußball zu spielen, besteht unverändert. „Daran hat sich nichts geändert. Ich stehe viel zu gerne noch auf dem Platz und trainiere. Ich wollte es auch nicht zwingend weitermachen. Aber ich wollte den Verein auch nicht im Stich lassen. Ich habe bisher keine Trainerweiterbildung oder Ähnliches absolviert. Mein Wissen habe ich aus anderen Quellen und aus meiner langjährigen Erfahrung.“ Die für die Thüringenliga notwendige B-Lizenz innerhalb des Trainerteams absolviert derzeit Robert Marr, der ebenfalls zum Trainerstab gehört. Kolk macht zudem deutlich, dass seine Rolle als Cheftrainer keineswegs auf Dauer festgeschrieben sein muss: „Nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn sich jemand findet, gehe ich wieder ins zweite Glied. Ich helfe so lange, wie ich gebraucht werde. Dafür habe ich das Go meiner Familie und ihre volle Rückendeckung, denn der Aufwand in der Thüringenliga ist doch noch einmal deutlich größer.“