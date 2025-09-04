Trainerfrage bei Haching II offen: Bundesliga-Ikone bleibt vorerst

Finale Entscheidungen in der Trainerfrage bei der SpVgg Unterhaching II gab es auch diese Woche noch nicht, aber beim Tabellenführer der Landesliga Südost läuft es ja auch so. Nach dem Sieg zuletzt gegen den TSV Wasserburg steht man auf Rang eins und die Reise zum SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19 Uhr) findet nun erst einmal wieder mit U17-Trainer Philipp Bönig statt.

Genießt beim VfL Bochum Legendenstatus: Philipp Bönig arbeitet jetzt enger mit Sven Bender zusammen

Der ehemalige Profi genießt große Anerkennung im Verein und ist durch seine Vita natürlich auch ein Trainer, der ganz genau weiß, was junge Fußballspieler brauchen, um sich auf Profi-Niveau weiterzuentwickeln. Thomas Schmeizl, der Leiter des Hachinger Nachwuchsleistungszentrums, gab erst einmal bekannt, dass Bönig dieses Spiel übernimmt. Eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen, aber der bisherige Trainer Andreas Haidl ist auch noch nicht offiziell gestrichen.

Schmeizl möchte Bönigs Doppel-Aufgabe als Cheftrainer der U17 und Coach der Herren-Spieltagsmannschaft in der Landesliga nicht als Beförderung bezeichnen. Klar ist aber auch, dass der langjährige Bundesligaspieler, der bei seinem langjährigen Club VfL Bochum Legendenstatus hat, nun nahe an die erste Mannschaft heranrückt. Dort stellt Sven Bender den Kader für die Regionalliga auf und man macht sich Gedanken, welche Spieler mit der Bank bei der Ersten belohnt werden und wer eventuell Spielpraxis in der Zweiten braucht.

SpVgg Unterhaching II profitiert von Müller-Verpflichtung

Vor der Schließung des Transferfensters haben die Hachinger noch drei Spieler verpflichtet, unter anderem Mittelstürmer Moritz Müller von Garmisch-Partenkirchen. Der zuletzt in der ersten Mannschaft nominierte Philipp Zimmerer führt noch immer die Torschützenliste der Landesliga an, der Ex-Garmischer Müller ist Sechster mit sechs Hütten. Thomas Schmeizl betont, dass die Neuen grundsätzlich für die erste Mannschaft verpflichtet wurden, aber der Kader der Zweiten damit mehr von oben abbekommt. Das könnte bedeuten, dass man statt zwei auch mal vier Einwechselspieler dabei hat.

In Traunstein reist man als haushoher Favorit an. Traunstein hat zu Hause die meisten Zuschauer der Liga, aber einen Heimkomplex. In den ersten vier Heimspielen holte man keinen einzigen Punkt und war bislang der nette Selbstbedienungsladen im schönen Chiemgau.