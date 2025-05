Trainerfortbildung mit Hannes Wolf, DFB-Mobil, Walking-Football

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass das DFB-Mobil in Ihrem Bezirk bald wieder auf Tour ist! Zeitraum: KW 22 und KW 23 von 26.05.2025 bis 06.06.2025

Sie wollen das DFB-Mobil zu Ihrem Verein holen? Dann bewerben Sie sich über das entsprechende Online-Formular auf unserer wfv-Homepage:

https://www.wuerttfv.de/ausbildung/dfb-mobil/bewerbung/

Detaillierte Informationen zum DFB-Mobil finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter:

https://www.wuerttfv.de/ausbildung/dfb-mobil/

Der Termin für unser Walking-Football Demo-Veranstaltung rückt näher.

Mittlerweile hat sich auch das Teilnehmerfeld deutlich erhöht.

Für die Veranstaltung am Freitag, den 9. Mai in Dürrenmettstetten (ab 17.30 Uhr) haben sich Teams von Spvgg Dürrenmettstetten, einer Bezirksmitarbeiter Auswahl, Spvgg Berneck-Zwerenberg, SG Dettlingen-Bittelbronn und VfL Hochdorf angemeldet. Wer spontan mitmachen will und/oder als Einzelperson eine der teilnehmenden Mannschaften unterstützen will, der darf gerne vorbeikommen und sich spontan zur Teilnahme entscheiden. Zuschauende sind natürlich ebenfalls willkommen. Mittlerweile ist auch die Zusage von zwei Verbandsmitarbeitern des WFV eingegangen.

Gespielt wird entweder 5-gegen-5 oder 4-gegen-4 - je nachdem wie die Teilnehmenden personell besetzt sind.

Die wichtigsten Regeln sind: Gehen statt Rennen - ein Fuß muss stets den Boden berühren. Grätschen und harter Körpereinsatz sind untersagt. Ball darf maximal Hüfthöhe gespielt werden. Es gibt nur ein klein abgestecktes Spielfeld von etwa 21 x 42 Metern und kleine Tore ohne Torhüter. Die Spielzeit ist bei der Demoveranstaltung frei wählbar.

Hier kommen weitere Infos dazu:

in Zusammenarbeit mit der Männersportgruppe der SpVgg Dürrenmettstetten möchten wir, der Bezirk Nordschwarzwald, ein Demo Turnier „Walking-Football“ veranstalten.

Hierzu sind alle interessierten Personen dazu eingeladen, am Freitag, 09.05.2025 ab 17.30 Uhr auf das Sportgelände der SpVgg Dürrenmettstetten zu kommen, gerne als Mannschaft

oder als Einzelperson, um bei diesem Angebot aktiv oder passiv mitzuwirken.

Fußball für alle Generationen

Gesundheit und Gemeinschaft – genau darum geht es beim Walking Football. Erfunden wurde er 2011 in England und wird mittlerweile und immer mehr auch in Deutschland gespielt.

Walking Football kann in gemischten Mannschaften unabhängig vom Alter, Geschlecht und Leistungsstand gespielt werden. Der Spaß am Fußball, soziale Kontakte und die Freude

an der Bewegung stehen im Vordergrund.

Das sind die wichtigsten Regeln

In der Regel wird Walking Football im 5-gegen-5 auf einem Kleinfeld mit kleineren Toren und ohne Torwart gespielt. Die Größe des Feldes und der Tore kann jederzeit angepasst werden.

Der wichtigste Grundsatz ist jedoch: Das Rennen und Laufen – egal ob mit oder ohne Ball – ist verboten. Zudem darf der Ball nur flach gepasst werden. Ein Ball, der über die Höhe der

Hüfte gespielt wird, wird als Regelverstoß gesehen. Darüber hinaus entfällt beim Walking Football die Abseitsregelung.

Walking Football ist das ideale Angebot für Neu- und Wiedereinsteiger*innen, Hobby-Spieler*innen und Fußballer*innen mit und ohne körperliche Einschränkungen.

In manchen Landesverbänden wird bereits ein organisierter Spielbetrieb durchgeführt.

SPORT PRO GESUNDHEIT – zertifiziertes Angebot

Immer mehr Fußballer/innen wechseln in ihren 50ern zum "Walking Football". Nun hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer

das Qualitätssiegel "Sport pro Gesundheit" an die altersgerechte Fußballvariante vergeben. "Walking Football" zählt damit ab sofort zu den Präventionsangeboten in der deutschen Sportlandschaft.

INFO und ANMELDUNG