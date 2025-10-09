Trainerentscheidungen in Steinsel und Ehleringen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Wie Ehrenpromotionär Steinsel am Mittwochabend auf Facebook bekanntgab (s.u.), hat der Verein die Zusammenarbeit mit dem Gespann um Cheftrainer Francisco Oliveira Reis beendet. Zu möglichen Nachfolgern wurden bislang keine Angaben gemacht. Steinsel rangiert nach der Derby-Niederlage gegen Walferdingen auf dem letzten Platz der 2.Liga.
In Ehleringen (D2S2) ist man bereits einen Schritt weiter: nach der Trennung von Stefano Fanelli und Co. hat man FuPa am Mittwoch die Nachfolger mitgeteilt. Francisco Oliveira Reis wird neuer Cheftrainer und wird in dieser Funktion von Mike Del Bon assistiert werden.