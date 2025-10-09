 2025-10-02T08:44:29.515Z

Vereinsnachrichten
Francisco Oliveira Reis ist neuer Trainer in Ehleringen
Francisco Oliveira Reis ist neuer Trainer in Ehleringen – Foto: Fc Eilereng

Trainerentscheidungen in Steinsel und Ehleringen

Alisontia trennt sich von Ferreira Coelho, Oliveira Reis neuer Cheftrainer in Ehleringen

Verlinkte Inhalte

Ehrenpromotion
2.Div - 2.Bez
Steinsel
Ehleringen
Sergio Leonel Ferreira Coelho
Sergio Leonel Ferreira Coelho

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

FC Alisontia Steinsel

Wie Ehrenpromotionär Steinsel am Mittwochabend auf Facebook bekanntgab (s.u.), hat der Verein die Zusammenarbeit mit dem Gespann um Cheftrainer Francisco Oliveira Reis beendet. Zu möglichen Nachfolgern wurden bislang keine Angaben gemacht. Steinsel rangiert nach der Derby-Niederlage gegen Walferdingen auf dem letzten Platz der 2.Liga.

FC Ehleringen

In Ehleringen (D2S2) ist man bereits einen Schritt weiter: nach der Trennung von Stefano Fanelli und Co. hat man FuPa am Mittwoch die Nachfolger mitgeteilt. Francisco Oliveira Reis wird neuer Cheftrainer und wird in dieser Funktion von Mike Del Bon assistiert werden.

Aufrufe: 09.10.2025, 08:00 Uhr
Paul KrierAutor