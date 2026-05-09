Trainerentscheidungen der vergangenen Tage

Symbolbild – Foto: Clemens Budde

Itzig

Frauen

Jerry Drouet wird zum Ende der Saison nach drei Jahren im Amt als Trainer von Frauen-Drittligist Itzig aufhören, dies wurde bereits Ende April bekannt.

Männer

Zum selben Zeitpunkt teilte der Verein mit, dass Benny Reiter nach der laufenden Saison nicht mehr Cheftrainer der 1.Herren bei Blo-Wäiss Itzig (D1) sein wird. Reiter befindet sich laut eigenen Aussagen z.Z. bereits auf der Suche nach einem neuen Verein, zeigte sich FuPa gegenüber aber auch enttäuscht, dass sich die Wege trennen werden: „Im Winter erhielt ich die Zusage, dass ich bleiben würde, doch jetzt gilt diese nicht mehr. Darüber bin ich nicht glücklich“ erklärte er am Freitag FuPa gegenüber am Ende eines Telefoninterview zum 28.Spieltag.