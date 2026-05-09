Trainerentscheidungen der vergangenen Tage

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Jerry Drouet wird zum Ende der Saison nach drei Jahren im Amt als Trainer von Frauen-Drittligist Itzig aufhören, dies wurde bereits Ende April bekannt.
Zum selben Zeitpunkt teilte der Verein mit, dass Benny Reiter nach der laufenden Saison nicht mehr Cheftrainer der 1.Herren bei Blo-Wäiss Itzig (D1) sein wird. Reiter befindet sich laut eigenen Aussagen z.Z. bereits auf der Suche nach einem neuen Verein, zeigte sich FuPa gegenüber aber auch enttäuscht, dass sich die Wege trennen werden: „Im Winter erhielt ich die Zusage, dass ich bleiben würde, doch jetzt gilt diese nicht mehr. Darüber bin ich nicht glücklich“ erklärte er am Freitag FuPa gegenüber am Ende eines Telefoninterview zum 28.Spieltag.
Am Dienstag gab Erstdivisionär Norden 02 den Nachfolger für den zum Saisonende aus seinem Amt scheidenden René Majeres bekannt. Neuer Übungsleiter wird Naoufal Behkane, der in den vergangenen zwei Jahren als Co-Trainer in der BGL Ligue bei Rodange und Hostert im Einsatz und zuvor im Jugendbereich von Jeunesse Esch tätig war.
Bei der Étoile Sportive aus Küntzig ist seit Längerem bekannt, das Fabio Iannelli nach sieben Jahren nach der Saison aufhören würde. Mittlerweile wurden seine Nachfolger bei der 1.Mannschaft bekannt. David Majerus wird Cheftrainer, Luca Mathieu sein Assistent. Fonzi Angelo wird sich künftig um die Herren-Reserven kümmern.
Wie uns von Lionel Rocha unter der Woche selber bestätigt wurde, wird der FC Brouch nicht über die kommende Saison hinaus mit seinem aktuellen Cheftrainer zusammenarbeiten. Bestätigt wird die Information u.a. durch einen Facebook-Post, über den der Verein neue Trainer für seine 1. und 2.Herren-Mannschaft sucht.