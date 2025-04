Trainerentscheidungen beim FSV Vohwinkel 48

Tobi Orth über seinen Weg

„Ich bin im Sommer 2023 vom Cronenberger SC in den Fuchsbau zum FSV

gewechselt, habe hier ein gutes Umfeld angetroffen und mich von Beginn an sehr

wohl gefühlt. Mein Ziel war es als Spieler und ist es auch weiterhin, mit dem Team

erfolgreichen und ansehnlichen Fußball zu spielen! Leider haben mich in den letzten Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen, sodass ich jetzt beim FSV zunächst in die Position des Co-Trainers der 1. Mannschaft wechseln werde. In Absprache mit dem Vorstand, der sportlichen Leitung und mit dem übrigen Trainerteam werde ich ab dem Sommer die Verantwortung als Chef-Trainer die 1. Mannschaft übernehmen. Ich kenne die Mannschaft sehr gut, freue mich auf die neuen Herausforderungen, die schöne Aufgabe und habe das Ziel, das Team weiter zu entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit allen Verantwortlichen im Verein die gesteckten Ziele erreichen kann", sagte Tobi Orth.