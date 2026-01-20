Trainerentlassung bei AZ Alkmaar: Maarten Martens muss gehen

Die Klubführung begründete die Entlassung mit den unbefriedigenden Leistungen in der Liga, die den Erwartungen und Zielen von AZ Alkmaar nicht gerecht wurden. Martens, der zuvor als Co-Trainer und in verschiedenen Nachwuchsfunktionen tätig war, hatte die Mannschaft in der laufenden Saison übernommen, konnte jedoch die erhoffte Stabilität und Konstanz nicht herstellen.