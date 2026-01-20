Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Trainerentlassung bei AZ Alkmaar: Maarten Martens muss gehen
AZ Alkmaar hat überraschend die Trennung von Maarten Martens als Cheftrainer bekanntgegeben. Die enttäuschenden Ergebnisse in der Eredivisie führten letztlich zur Entscheidung des Vereins, den Trainerposten neu zu besetzen.
Die Klubführung begründete die Entlassung mit den unbefriedigenden Leistungen in der Liga, die den Erwartungen und Zielen von AZ Alkmaar nicht gerecht wurden. Martens, der zuvor als Co-Trainer und in verschiedenen Nachwuchsfunktionen tätig war, hatte die Mannschaft in der laufenden Saison übernommen, konnte jedoch die erhoffte Stabilität und Konstanz nicht herstellen.
Als Interimstrainer wird Leeroy Echteld, bisher Trainer von Jong AZ, die Mannschaft bis zum Saisonende übernehmen. Die Verantwortlichen bei AZ Alkmaar hoffen, mit dieser Maßnahme die Wende in der Liga herbeizuführen und den Abwärtstrend zu stoppen.