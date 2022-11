Trainereffekt gegen Pokalschreck: Mittelrheinliga-Duell im Pokal Mittelrheinpokal: Der FC Blau-Weiß Friesdorf empfängt in einem reinen Mittelrheiniga-Duell den FC Hürth. Interessant sind die Vorzeichen bei beiden Mannschaften

Pokalwochen beim FC Hürth: Nach dem Sensationserfolg in der ersten Runde gegen Schwergewicht Fortuna Köln am vergangenen Sonntag, wartet nun im Achtelfinale der Ligakonkurrent aus Friesdorf. Die Blau-Weißen hoffen derweil auf den "Trainereffekt".

In der Liga läuft es eher mittelmäßig, im Pokal dafür umso berauschender. Der FC Hürth machte in Runde eins des FVM-Pokals eine kleine Pokal-Sensation perfekt. Vor heimischem Publikum setzte sich das von Oliver Heitmann trainierte Team in der Verlängerung gegen den Regionalligisten SC Fortuna Köln durch. Der Spielverlauf brachte auf beiden Seiten die Emotionen zum Überkochen - einen Platzsturm beider Fanlager inklusive . Kurios: gut einen Monat zuvor spielte Hürth in der Liga noch gegen die Zweitvertretung der Fortuna, damals kamen die Hürther nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Nun geht es im Achtelfinale also gegen den Ligakonkurrenten FC Blau-Weiß Friesdorf, der sich in der Runde zuvor dank eines 1:0-Erfolgs gegen Landesligist FV Bad Honnef durchsetzte. Die beiden Mannschaften kennen sich bestens aus der Liga, erst Mitte Oktober gab es das letzte Duell - beim FC Hürth trennten sich die beiden Kontrahenten mit 1:1. Nun hat Friesdorf das Heimrecht. Möglicherweise ein Vorteil, sieben von insgesamt elf Punkten holte das Team aus dem Kreis Bonn zuhause. Brisant ist das Pokalspiel aber vor allem aufgrund eines anderen Umstands: Es wird das erste Spiel ohne Trainer Stefan Behr O'Hara sein. Nach der bisher unterdurchschnittlichen Hinrunde und dem 0:5-Debakel am vergangenen Spieltag bei der SpVg Frechen 20, trat der 47-Jährige Anfang der Woche zurück. Erst in der Sommerpause war der 47-Jährige aus der Landesliga vom SV Wachtberg verpflichtet worden. Jetzt also das Aus nach nur 13 Spielen. Den Platz auf der Trainerbank übernimmt vorerst Routinier Thomas Huhn, der bisher im Gespann mit Behr O´Hara an der Seitenlinie stand.

Trainerwechsel als Initialzündung?

Ob der frische Wind an der Seitenlinie die Friesdorfer beflügelt und der oft zitierte "Trainereffekt" (nach einem Trainerwechsel läuft es plötzlich rund) auftritt, bleibt abzuwarten. Ein Weiterkommen im Pokal könnte auf jeden Fall Selbstvertrauen für die beiden verbleibenden Hinrundenspiele geben. Gegen den VfL Vichttal und den SV Bergisch Gladbach 09 wird es dann darum gehen, den Anschluss an die Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Momentan beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer vier Punkte. Der FC Hürth bekommt es zum Abschluss des Jahres noch mit dem SV Eintracht Hohkeppel und dem FC Pesch zu tun. Im Februar geht es dann für den Sieger der Partie am Samstag auch mit dem Viertelfinale im Pokal weiter.