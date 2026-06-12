Trainerduo verlässt Normannia Pfiffligheim

Pfiffligheim. Zur Saison 2026/27 wird ein neuer Chefcoach an der Seitenlinie des Wormser A-Klassisten SV Normannia Pfiffligheim stehen. Der 57 Jahre alte Joachim Mahler übernimmt den Trainerposten vom Duo Nico Schmid (37) und Michael Golz-Bernhard (40), das den Wormser Club knapp zwei Jahre gecoacht hat.
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„Die Normannia bedankt sich bei beiden, die aus beruflichen und privaten Gründen ihre Tätigkeit beenden für ihr Engagement und wünscht ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute“, teilen die Wormser auf ihrer Webseite mit. „Beide haben uns ihren Ausscheidungswunsch zum Saisonende bereits in der Winterpause mitgeteilt“, weiß Normannia-Vorstandsmitglied und -Teammanager Michael Kley zu schätzen. So habe er sich frühzeitig mit der Nachfolgeregelung beschäftigen können.
„Ich habe zunächst bei drei Trainern nachgefragt, die in der A-Klasse zu Hause waren“, sagt der 65-Jährige, der über ein großes Netzwerk verfügt. „Aber sie wollten alle ein Sabbat-Jahr einlegen.“ Eine Lösung war dennoch rasch gefunden: „Joachim Mahler ist Athletik- und Fitnesstrainer und hat bei uns im Winter vier Einheiten gemacht. Und alle hatten sehr viel Spaß. Vor allem bei den jungen Spielern kam das gut an“, erzählt Kley begeistert. Aber auch die Expertise des 57-Jährigen sei ein wichtiges Kriterium für sein künftiges Engagement als Cheftrainer bei den Grün-Weißen, betont Kley. Joachim Mahler hat bereits bei TSG Pfeddersheim, TuS Hochheim, SV Horchheim, bei denen er auch in der Ü40 spielt, sowie beim TuS Neuhausen im Landesliga-Aufstiegsjahr gearbeitet.
Zudem freut sich Michael Kley über die weitere vielversprechende Personalplanung im Hinblick auf das zum 30. Juni schließende Transferfenster: „Alle Spieler haben zugesagt und mit zwei bis drei Spielern sind wir aktuell in Gesprächen, blickt er der am 16. Juni startenden Saisonvorbereitung zuversichtlich entgegen. Optimistischer, als er es in den vergangenen Jahren noch tat, „als wir gegen den Abstieg gespielt haben“. In der aktuell beendeten Saison schlossen die Grün-Weißen auf Rang zwölf ab – mit etwas Polster zu den Abstiegsrängen. Kley hofft: „In der neuen Saison wird es im Hinblick auf die Spielklassenreform wohl nur einen Absteiger und sechs bis acht Mannschaften geben, die aufsteigen.“