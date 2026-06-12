Trainerduo verlässt Normannia Pfiffligheim

„Ich habe zunächst bei drei Trainern nachgefragt, die in der A-Klasse zu Hause waren“, sagt der 65-Jährige, der über ein großes Netzwerk verfügt. „Aber sie wollten alle ein Sabbat-Jahr einlegen.“ Eine Lösung war dennoch rasch gefunden: „Joachim Mahler ist Athletik- und Fitnesstrainer und hat bei uns im Winter vier Einheiten gemacht. Und alle hatten sehr viel Spaß. Vor allem bei den jungen Spielern kam das gut an“, erzählt Kley begeistert. Aber auch die Expertise des 57-Jährigen sei ein wichtiges Kriterium für sein künftiges Engagement als Cheftrainer bei den Grün-Weißen, betont Kley. Joachim Mahler hat bereits bei TSG Pfeddersheim, TuS Hochheim, SV Horchheim, bei denen er auch in der Ü40 spielt, sowie beim TuS Neuhausen im Landesliga-Aufstiegsjahr gearbeitet.

Vorbereitungsstart bereits am 16. Juni