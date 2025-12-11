Trainerduo verlängert vorzeitig bei Borussia Veen

Seit Beginn dieser Saison wird die Bezirksliga-Mannschaft der Veener Borussia von Lukas Höptner und Alexander Wisniewski trainiert – und das Duo wird auch in der Spielzeit 2026/27 bei den Krähen an der Seitenlinie stehen. „Wir haben mit den beiden verlängert. Es war ohnehin der Plan, längerfristig mit ihnen zusammenzuarbeiten, sagte Kapitän Ken Klemmer, der sich (noch) mit Josef Holland die Aufgaben der sportlichen Leitung teilt.

Während das Duo Höptner/Wisniewski über den kommenden Sommer hinaus weitermacht, wird Holland nach dieser Saison im Alter von 68 Jahren ausscheiden. Klemmer:„Ich mache dann alleine als Sportlicher Leiter weiter.“ Und er meinte zur Arbeit der zwei Übungsleiter: „Das Training ist modern, die Einheiten sind abwechslungsreich und herausfordernd. Menschlich passt Alex super zum Verein.“ Höptner war schon unter Vorgänger Thomas Haal als Co-Trainer in Veen tätig.

Am nächsten Dienstag starten die Gespräche mit den Spielern aus dem aktuellen Kader, wie der Kapitän weiter mitteilte. Die Veener trainieren noch bis zum 19. Dezember. Abgänge in der Winterpause gibt’s nicht. Klemmer sucht weiter nach einem Torhüter, der zur Rückrunde dazustoßen soll.