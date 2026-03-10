Trainerduo verlängert: Daisbach stellt Weichen für die neue Saison

Der SC Daisbach geht mit Rückenwind in die Restrunde der B-Klasse. Neben einer personellen Verstärkung aus der direkten Nachbarschaft hat der Verein auch auf der Trainerbank frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht.

Seit der Winterpause 2025/2026 bekommt der Kader des SCD Zuwachs aus dem eigenen Ort: Andreas Tasikas schließt sich der Mannschaft an. Obwohl er in Daisbach wohnt, hat er bisher noch nie für den Verein auf dem Platz gestanden. Zuletzt war er beim TGSV Holzhausen in der Kreisoberliga aktiv.

„Wir freuen uns sehr, dass nun ein Daisbacher bei uns spielt. Es ist schön, dass Andreas sich dazu entschieden hat, für den Verein in seinem Wohnort aufzulaufen“, so die Verantwortlichen des SCD.

Kontinuität auf der Bank: Gladitz und Reuß bleiben

Auch abseits des Platzes gibt es positive Nachrichten: Das Trainer-Duo Denis Gladitz (Cheftrainer) und Marc Reuß (Torwarttrainer) hat für die kommende Saison verlängert.

Denis Gladitz, der seit Sommer 2025 beim SCD ist, hat frischen Wind in die Mannschaft gebracht und das Team spürbar weiterentwickelt. „Ich sehe die Entwicklung in der Mannschaft und wir haben ein tolles Mannschaftsgefüge. Ich bin zufrieden, blicke auf ein positives Halbjahr zurück und freue mich auf die weitere Zukunft beim SCD“, betont Gladitz.

Ebenfalls fest an Bord bleibt Marc Reuß, der damit in seine dritte Saison beim SCD geht. Der Verein zeigt sich hochzufrieden mit seiner Arbeit: „Marc macht ein super Training für unsere Torhüter. Wir sind froh, dass er uns weiterhin als Torwarttrainer zur Verfügung steht.“

