Trainerduo verlängert beim VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf sorgt frühzeitig für Kontinuität auf der Trainerbank: Das Trainerduo des Fußball-Gruppenligisten, Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber, hat dem Verein seine Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben. Vorstand, sportliche Leitung und Mannschaft zeigen sich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, die nicht nur Planungssicherheit schafft, sondern auch den eingeschlagenen sportlichen Weg bestätigt.