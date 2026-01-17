 2026-01-15T09:41:53.693Z

Ligabericht
Das Trainerduo Eduard Klaus (v. re.) und Marko Rujevic-Weber bleibt dem Fußball-Gruppenligisten VfL Biedenkopf über die Saison hinaus erhalten. © Anna Gerlach
Das Trainerduo Eduard Klaus (v. re.) und Marko Rujevic-Weber bleibt dem Fußball-Gruppenligisten VfL Biedenkopf über die Saison hinaus erhalten. © Anna Gerlach

Trainerduo verlängert beim VfL Biedenkopf

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf setzt auf Kontinuität und verlängert mit dem Trainerduo Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber. Das Ziel ist der Aufstieg in die Verbandsliga +++

Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf sorgt frühzeitig für Kontinuität auf der Trainerbank: Das Trainerduo des Fußball-Gruppenligisten, Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber, hat dem Verein seine Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben. Vorstand, sportliche Leitung und Mannschaft zeigen sich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, die nicht nur Planungssicherheit schafft, sondern auch den eingeschlagenen sportlichen Weg bestätigt.

