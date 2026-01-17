Trainerduo verlängert beim VfL Biedenkopf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf setzt auf Kontinuität und verlängert mit dem Trainerduo Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber. Das Ziel ist der Aufstieg in die Verbandsliga +++
Biedenkopf. Der VfL Biedenkopf sorgt frühzeitig für Kontinuität auf der Trainerbank: Das Trainerduo des Fußball-Gruppenligisten, Eduard Klaus und Marko Rujevic-Weber, hat dem Verein seine Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben. Vorstand, sportliche Leitung und Mannschaft zeigen sich sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, die nicht nur Planungssicherheit schafft, sondern auch den eingeschlagenen sportlichen Weg bestätigt.