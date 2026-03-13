Trainerduo verlängert beim TSV Grünwald, doch Luis Müller erleidet erneuten Kreuzbandriss

TSV Grünwald: Fußball-Boss Markus Jonda (M.) hat Chefcoach Sebastian Koch (r.) und Co-Trainer Florian de Prato frühzeitig gebunden – Foto: TSV Grünwald

Der TSV Grünwald bindet seine Trainer bis 2027. Doch Luis Müller erleidet kurz vor seinem Comeback den zweiten Kreuzbandriss.

Die positive Meldung kommt von Fußball-Abteilungsleiter Markus Jonda: „Der TSV Grünwald hat vorzeitig den Vertrag mit Trainer und Co-Trainer verlängert. Auch in der Saison 2026/27 wird unsere erste Mannschaft von Sebastian Koch und Florian de Prato trainiert.“ Koch, der nach einem Rollentausch mit de Prato seit der laufenden Saison Chefcoach ist, zeigt sich „sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins und stolz, meinen Weg hier weiter fortsetzen zu können. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, dem Trainerteam und allen Verantwortlichen ist sehr vertrauensvoll und macht mir große Freude.“

Ganz enge Verbindung

Tatsächlich ist der 29-Jährige mit de Prato, der von 2021 bis 2023 Cheftrainer war, während der vergangenen Saison zurückkehrte und fast noch den Bayernliga-Verbleib schaffte, eng verbunden. „Gemeinsam haben wir eine gute Entwicklung genommen, an die wir in Zukunft weiter anknüpfen möchten. Unser Ziel ist es, weiterhin mit viel Leidenschaft, harter Arbeit und der richtigen Mentalität aufzutreten. Wir wollen uns als Team stetig weiterentwickeln und den Verein sportlich wie menschlich bestmöglich vertreten“, so Koch, der 2019 als Spieler an die Keltenstraße wechselte, seine aktive Laufbahn allerdings 2022 beenden musste, weil er seinen zweiten Kreuzbandriss erlitt, als er es gerade wieder zurück in den Kader geschafft hatte.

Der 21-Jährige stand vor dem Comeback

Insofern kann er sich gut in die Lage von Luis Müller versetzen, dessen Pech Koch stark an seine eigene Geschichte erinnert: „Eine traurige Nachricht für uns alle.“ Der 21-Jährige hatte sich am 1. März 2025 beim 6:0 gegen Türkspor Augsburg das Kreuzband gerissen und stand nun unmittelbar vor seinem Comeback. Doch am Donnerstag vergangener Woche verletzte er sich erneut am Knie. Die genaue Diagnose bestätigte: Kreuzbandriss! „Das ist ein schwerer Rückschlag, nicht nur für Luis persönlich, sondern für die gesamte Mannschaft“, sagt Koch. Der Trainer hofft, dass es Müller besser ergehen wird als ihm selbst: „Luis ist ein Kämpfer, sowohl auf dem Platz als auch im Training, und wir wissen, dass er mit seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz zurückkommen wird. Jetzt ist es wichtig, dass wir als Team zusammenstehen und ihn unterstützen.“

Chance zum Aufstieg wahren

Gegen Traunstein wollen die Grün-Weißen als Tabellenfünfter ihre Aufstiegschance bei vier Punkten Rückstand auf Platz zwei wahren, der Gegner kämpft als 15. gegen den Abstieg. „Das wird ein intensives Spiel, in dem Zweikämpfe und Einsatzbereitschaft entscheiden“, so Koch.