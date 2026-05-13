Trainerduo verlängert bei Türkspor Neu-Ulm Der Verein setzt nach dem Aufstieg in die Verbandsliga auch auf Kontinuität im Kader von Matthias Kloos · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Florian Peruzzi (links im Bild) und Antonio Pangallo – Foto: L.WILHELM FILM & FOTOGRAFI

Türkspor Neu-Ulm hat nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 4, wichtige Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Aufsteiger in die Verbandsliga setzt dabei auf Kontinuität auf der Trainerbank und im Kader. Cheftrainer Florian Peruzzi bleibt auch in der Saison 2026/27 verantwortlich, ebenso wird Co-Trainer Antonio Pangallo den Weg des Vereins weiter begleiten.

Peruzzi hatte Türkspor erst zu Beginn dieser Saison übernommen und führte die Mannschaft direkt zur Meisterschaft. Der Verein formuliert die Entscheidung entsprechend klar: „Kontinuität auf der Trainerbank: Florian Peruzzi bleibt auch in der Saison 2026/27 Trainer von Türkspor Neu-Ulm. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg geht der gemeinsame Weg weiter, mit voller Energie, klarer Haltung und großen Zielen.“ Auch Peruzzi selbst verbindet seine Verlängerung mit Dankbarkeit und sportlichem Anspruch. „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag bei Türkspor Neu-Ulm verlängert zu haben. Der Aufstieg in die Verbandsliga war das Ergebnis harter Arbeit, großem Teamgeist und einer starken Saison. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und danke dem Verein sowie allen Unterstützern für das Vertrauen. Jetzt wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt gehen und die Verbandsliga mit voller Energie angehen.“

Trainerteam bleibt zusammen Neben Peruzzi bleibt auch Antonio Pangallo Teil des Trainerteams. Der langjährige Türkspor-Spieler, der bereits seit der Saison 2020/21 für den Verein aktiv ist und seit dieser Spielzeit als Co-Trainer arbeitet, verlängert ebenfalls. In der Mitteilung heißt es: „Auch auf der Co-Trainer-Position bleibt Kontinuität: Antonio Pangallo geht den Weg mit Türkspor Neu-Ulm auch in der Saison 2026/27 weiter. Nach einer starken Saison und dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg bleibt das Trainerteam zusammen und arbeitet mit voller Energie am nächsten Schritt.“