Trainerduo verlängert bei der Spvgg. Ehrenkirchen

Die Spvgg. Ehrenkirchen und das Trainerduo Vito Metallo/Pierre Kuncikowski hat sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für die kommende Runde geeinigt. Damit wird das Gespann in seine dritte Saison beim Kreisligisten gehen. "Der Verein wie auch das Trainerduo möchten den eingeschlagenen Weg weitergehen und freuen sich auf weitere Zusammenarbeit", heißt es seitens der Spvgg., die in der B-Staffel IV derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert.