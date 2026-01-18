Trainerduo verlängert bei der Spvgg. Ehrenkirchen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Haben der Spvgg. Ehrenkirchen verlängert: Pierre Kuncikowski (links) und Vito Metallo | Foto: Privat
Die Spvgg. Ehrenkirchen und das Trainerduo Vito Metallo/Pierre Kuncikowski hat sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für die kommende Runde geeinigt. Damit wird das Gespann in seine dritte Saison beim Kreisligisten gehen. "Der Verein wie auch das Trainerduo möchten den eingeschlagenen Weg weitergehen und freuen sich auf weitere Zusammenarbeit", heißt es seitens der Spvgg., die in der B-Staffel IV derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert.