Trainerduo verabschiedet sich

Beim VfB 1919 Vacha endet eine Ära an der Seitenlinie: Nach drei überaus erfolgreichen Spielzeiten werden Silvio „Uwe“ Kirchner und Lars Ißbrücker zur neuen Saison nicht mehr als Trainer der 1. Mannschaft zur Verfügung stehen.

Das Duo hatte die Vereinsführung bereits im Winter über den geplanten Schritt informiert. Während Lars Ißbrücker nach einer intensiven Zeit kürzertreten möchte, stehen bei Silvio Kirchner familiäre Veränderungen im Vordergrund – neben dem erworbenen Eigenheim ist der Fokus nun auf den Nachwuchs gerichtet. Der Verein gratuliert Kirchner herzlich zur Geburt seines ersten Kindes.

Unter der Leitung von Kirchner und Ißbrücker hat sich der VfB Vacha in der Kreisoberliga Westthüringen fest in der Spitzengruppe etabliert. Die Mannschaft entwickelte sich unter dem Trainerduo sportlich wie taktisch kontinuierlich weiter. Der krönende Abschluss dieser Amtszeit war der Gewinn des diesjährigen Kreispokals, der vor heimischer Kulisse gefeiert werden konnte.

Abteilungsleiter Kevin Nube würdigte die geleistete Arbeit: „Silvio und Lars haben uns zu einer Spitzenmannschaft in der Kreisoberliga geformt. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz und die implementierten Abläufe. Es ist schade, dass sie aufhören, aber das gehört zum Fußball dazu. Ein riesiges Dankeschön für die drei Jahre und für den Pokalsieg.“

Dem Verein treu verbunden

Ein Abschied vom Platz ist es jedoch nicht ganz: Der VfB 1919 Vacha freut sich, dass sowohl Kirchner als auch Ißbrücker dem Verein erhalten bleiben. Beide werden zukünftig andere Aufgaben innerhalb der Fußballabteilung übernehmen.

Der VfB 1919 Vacha bedankt sich bei beiden Trainern für ihr Herzblut und wünscht ihnen für ihre privaten Vorhaben nur das Beste!