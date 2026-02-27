Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Trainerduo übernimmt FC Niederroßbach im Sommer
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist FC Niederroßbach vermeldet einen Wechsel auf der Kommandobrücke im Sommer: Ein Spielertrainer-Duo übernimmt für 2026/27 die Verantwortung +++
Haiger. Der Fußball-A-Ligist FC Niederroßbach wird mit einem neuen Führungsteam in die Saison 2026/27 gehen. Die bisherigen Spieler Pascal Schmermund und Erdem Durukan werden ab Sommer als Spielertrainer-Duo die Verantwortung übernehmen und Marco Braun ersetzen.