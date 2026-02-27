 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Trainerduo übernimmt FC Niederroßbach im Sommer

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der abstiegsbedrohte Fußball-A-Ligist FC Niederroßbach vermeldet einen Wechsel auf der Kommandobrücke im Sommer: Ein Spielertrainer-Duo übernimmt für 2026/27 die Verantwortung +++

Pascal Schmermund (l.) und Erdem Durukan bilden ab Sommer das neue Trainerteam des FC Niederroßbach. © FC Niederroßbach
Pascal Schmermund (l.) und Erdem Durukan bilden ab Sommer das neue Trainerteam des FC Niederroßbach. © FC Niederroßbach

Haiger. Der Fußball-A-Ligist FC Niederroßbach wird mit einem neuen Führungsteam in die Saison 2026/27 gehen. Die bisherigen Spieler Pascal Schmermund und Erdem Durukan werden ab Sommer als Spielertrainer-Duo die Verantwortung übernehmen und Marco Braun ersetzen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.