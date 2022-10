Trainerduo übernimmt beim FSV Martinroda Der FSV Martinroda agiert auf der Trainerbank künftig mit einem neuen Gespann.

„Mike Eckardt soll sich voll auf die U23 konzentrieren und Jule ist ja auch weiterhin ein sehr wichtiger Spieler für uns“, so Dirk Keller. Eine externe Lösung habe sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht ergeben und so wurde der Trainerposten „intern“ besetzt. Für Keller ist die Position als Coach alles andere als neu. Als Inhaber der Elite-Lizenz und ehemaliger Stützpunkttrainer bringt er natürlich das nötige Handwerkszeug mit und arbeitet gerne mit Spielern auf dem Platz. „Klar habe ich da auch Spaß dran. Es war ja bisher auch immer eher ein zeitliches Problem“, so Keller. Auch beim FSV Martinroda fungierte Keller schon als Coach. Bevor Robert Fischer (Saison 17/18) Trainer beim FSV wurde, trainierte Keller das Team für einige Monate. Trainerkollege Sebastian Bach bringt als Thüringenpokalsieger und langjähriger Keeper des Teams zusätzlich ordentlich Erfahrung mit ein. Beide agieren im Verein nun in Doppelfunktionen, denn ihre bisherigen Posten füllen sie wie gehabt aus.

Bis zuletzt fungierte mit Julius Benkenstein ein erfahrener Kicker des FSV als Spielertrainer. Er wurde unterstützt von Mike Eckardt, der auch noch für die U23 im Verein Verantwortung übernimmt. Beide sollen nun entlastet werden. Ab sofort fungieren Dirk Keller und Sebastian Bach als neues Trainergespann der ersten Mannschaft. Beide sind bereits langjährig im Vorstand des Vereins und als stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer sowie als Vorstand Sport bereits administrativ sehr engagiert. Nun wird der Terminkalender für das neue Trainerduo noch etwas voller. "Das ist definitiv keine Entscheidung, die in irgendeiner Weise mit Jule (Julius Benkenstein) oder seiner Eignung als Trainer zusammenhängt. Was Jule geleistet hat, war absolut top", sagt Sebastian Bach.

Wie lange das aktuelle Trainerduo diese Aufgabe begleiten wird, ist im Moment noch nicht in Stein gemeißelt. "Bis zur Winterpause werden wir jetzt diese Lösung fahren, dann ziehen wir Bilanz und schauen wie es weitergeht. Wir sind da aber zu jeder Zeit schnell handlungsfähig", erklärt Sebastian Bach. Einen externen Trainer mit ins Boot zu nehmen, ist sicher wieder eine Option. Aber es muss eben passen, geben die Verantwortlichen zu verstehen. „Ich will mich nicht auf eine Zeit festlegen. Aber klar, die Doppelfunktion ist jetzt auch nicht das non plus ultra“, sagt Keller. Den eingeschlagenen Weg werden beide in jedem Falle weitergehen, versichert Keller im Gespräch. Die Integration von jungen Spielern genießt weiter hohe Priorität beim FSV Martinroda. So soll das Zusammenarbeiten zwischen Herrenmannschaft, U23 und U19 weiter intensiv forciert werden.