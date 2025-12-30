Trainerduo tritt zurück

Beim TSV Mengsberg kommt es zu einem überraschenden Einschnitt: Wie die HNA berichtet, haben Trainer Kevin Kutzner und Co-Trainer Matthias Lutz ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt und werden dem Gruppenligisten auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen. Hintergrund sind unterschiedliche Vorstellungen über die zukünftige sportliche Ausrichtung sowie interne Veränderungen, die nach Angaben des Vereins bereits seit dem Herbst vorbereitet wurden.

Kutzner, der erst 2023 an den Engelhain gewechselt war und ein Jahr später die Verantwortung als Cheftrainer übernommen hatte, hinterlässt eine schwierige sportliche Ausgangslage. Nach einem soliden Abschluss der Vorsaison verlief die aktuelle Runde alles andere als zufriedenstellend. Verletzungsprobleme, ein enttäuschender Start und der Verlust wichtiger Offensivspieler führten dazu, dass der TSV nach 15 Spielen mit 17 Punkten im Tabellenmittelfeld feststeckt – deutlich entfernt von den eigenen Erwartungen, gerade mit Blick auf das anstehende 100-jährige Vereinsjubiläum.

Für die Rückrunde reagiert der Klub nun mit einer internen Lösung: Marco Schwab, bisher Trainer der Reserve und gelegentlich im Gruppenligateam aktiv, übernimmt interimsweise das Kommando. Unterstützt wird er von Martin Knapp, der künftig als Co-Trainer fungiert. Der Vereinsführung zufolge soll der Fokus klar auf der Stabilisierung der Mannschaft und dem Klassenerhalt liegen, bevor zur Saison 2026/27 endgültige Weichen gestellt werden.