Trainerduo tritt bei Zweitligist ab

Trainerwechsel beim FC Embrach. Die aktuellen Trainer der 1. Mannschaft des FC Embrach, Rico Hölzel und Markus Gross, haben entschieden, ihre auslaufenden Verträge nicht zu verlängern und ihre Tätigkeit per Ende der laufenden Saison zu beenden. Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind familiäre Gründe, die eine weiterhin intensive Trainertätigkeit nicht zulassen. Hölzel und Gross übernahmen das Team vor zwei Jahren nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga und prägten seither die sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft. Aktuell liegt der FCE zur Meisterschaftshalbzeit in der Gruppe 2 auf dem 8. Tabellenrang . Der Vorsprung auf den Abstiegsstrich beträgt fünf Punkte. Der FC Embrach bedauert den Entscheid sehr, zeigt jedoch grosses Verständnis für die persönliche Situation der beiden Trainer. Umso erfreulicher ist es, dass Hölzel und Gross dem Vereinsleben weiterhin verbunden bleiben.

FC Herrliberg: Trainer Benz nimmt Auszeit. Der Cheftrainer des Zweitligisten Herrliberg, Benjamin Benz, hat dem Verein mitgeteilt, dass er nach Abschluss der laufenden Saison nach sechs Jahren Amtszeit eine Auszeit nehmen wird. Unter seiner Leitung hat sich der FCH sowohl sportlich als auch strukturell erheblich weiterentwickelt: 2022 gelang der Aufstieg von der 3. in die 2. Liga. Seitdem haben sich die Herrliberger mit einem nahezu ausschliesslich aus Eigengewächsen bestehenden Team auf dieser Stufe als Spitzenteam etabliert. In der laufenden Meisterschaft überwintern sie auf dem dritten Platz der Gruppe 2, mit vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Veltheim. Der Verein hat bislang noch keine Angaben dazu gemacht, wer Benz, der auch Geschäftsführer des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) ist, im Sommer nachfolgt. Der 35-Jährige ist ein Herrliberger Urgestein. Nach seiner Zeit in der Juniorenabteilung spielte er als Aktiver für den Goldküsten-Club, wurde Junioren-Trainer und engagierte sich später im Vorstand.